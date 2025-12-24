Desde la pileta, Wanda Nara posó con la bikini más diminuta y con estampado animal print y se llevó todos los piropos

Wanda Nara jamás pasa desapercibida. Es una de las figuras mediáticas más importantes de la Argentina. Tiene un estilo único y sabe a la perfección como captar la mirada de todos. Brilla en cada evento del cual participa. Marca tendencia a cada paso que da.

Las vanguardias del mundo de la moda son su perdición. Siempre va por más y no teme en apostar por nuevos proyectos. Los must de la temporada brillan en su guardarropa. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños.

Wanda Nara marcó tendencia y deslumbró con un traje de baño de dos piezas con este y animal print

La mediática cosecha likes y recibe cientos de mensajes de cariño de sus fans día a día. Pasar desapercibida no es una opción para ella. En esta oportunidad, posó con su bikini preferida y derrochó audacia y dio cátedra de estilo.

Wanda Nara lució la bikini más diminuta del verano 2026 y se llevó todos los likes. Posó con un corpiño mega diminuto con mucho escote y una bombacha colaless ultra cavada. Todo en estampado animal print. Una tendencia que pisa fuerte para esta temporada. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje muy sutil. Desde la piscina, la modelo se llevó los likes de todos sus fans que alucinaron con el audaz traje de baño.

Wanda Nara se consagró como la reina del verano luciendo la bikini diminuta de la temporada

La mediática marca tendencia. Tiene una impronta única que la hace destacar en todo momento. Sin lugar a dudas ha traspasado la pantalla y se ha ganado un lugar en el corazón del público.

Wanda Nara posó con una bikini ultra diminuta. La parte superior, un corpiño triangular mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Los likes y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.