Desde la pileta, Coti Romero disfrutó del verano y arrasó en Instagram con la bikini más diminuta de la temporada

Coti Romero es una verdadera reina del estilo. Es una de las influencers más mediáticas de la Argentina. En Instagram cosecha seguidores día a día y no conoce de límites a la hora de combinar las últimas tendencias de la temporada.

Audaz y avasallante, se roba los suspiros de sus seguidores y enciende Instagram con cada producción audaz que comparte. Los must de la temporada jamás faltan en su guardarropa. La exhermanita apuesta todo por outfits osados en donde la piel toma protagonismo.

Su frescura traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. No duda en desafiar los límites de la censura. Siempre va por más y sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras. Tiene un carisma único que la hace brillar en cada proyecto nuevo que emprende.

Desde la pileta, Coti Romeo disfrutó de una espectacular tarde de calor. Allí lució una bikini mega tendencia. Un traje de baño de dos piezas ultra diminuta. La parte superior, un corpiño triangular mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Llevó el cabello suelto y utilizó muy poco maquillaje. La publicación se robó todos los aplausos y coleccionó los likes de su público.

La jugada producción de fotos de Coti Romero

La exhermanita tiene un carisma único que siempre la hace brillar. Su pasión son las últimas novedades del mundo de la moda. Crea outfits únicos y marca tendencia. Va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

