Coti Romero arrasó con un look color rojo pasión y dio cátedra de estilo con el vestido estampado tendencia de la temporada

Coti Romero es una de las influencers más mediáticas de la Argentina. En Instagram cosecha seguidores día a día y no conoce de límites a la hora de combinar las últimas tendencias de la temporada. Es una verdadera reina del estilo.

Los must de la temporada jamás faltan en su guardarropa. La exhermanita apuesta todo por outfits osados en donde la piel toma protagonismo. Audaz y avasallante, se roba los suspiros de sus seguidores y enciende Instagram con cada producción audaz que comparte.

Coti Romero eligió el corset más escotado y lo combinó con una mini tableada

Coti Romeo sorprendió a todos luciendo el vestido de la temporada y marcó tendencia. Un minivestido en tonos rojos ultra audaz. La parte superior con un escote mega profundo. La parte inferior, una falda con vuelo y mega corta.

Coti Romero se mostró en microbikini flúo y posó frente al espejo

Llevó el cabello suelto, con ondas naturales marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar.

Coti Romero apostó por el look tendencia del verano y dejó a todos sin palabras

Coti Romero modelo con un vestido mega diminuto en color rojo. Mostró mucha piel y lució un espectacular escote. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar y la influencer dio cátedra de estilo.