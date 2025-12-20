Desde París, Coti Romero sorprendió con un look bohemio y el accesorio tendencia del próximo año

Coti Romero es una de las influencers más mediáticas de la Argentina. En Instagram cosecha seguidores día a día y no conoce de límites a la hora de combinar las últimas tendencias de la temporada. Es una verdadera reina del estilo.

Audaz y avasallante, se roba los suspiros de sus seguidores y enciende Instagram con cada producción audaz que comparte. Los must de la temporada jamás faltan en su guardarropa. La exhermanita apuesta todo por outfits osados en donde la piel toma protagonismo.

Desde París, Coti Romero sorprendió con un look bohemio y un accesorio como adelanto del próximo invierno

Tiene un carisma único que la hace brillar en cada proyecto nuevo que emprende. Su frescura traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. No duda en desafiar los límites de la censura. Siempre va por más y sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras.

Desde París, Coti Romeo posó frente a la Torre Eiffel. La influencer cumplió su sueño y posó frente al emblemático icono de la ciudad europea. Eligió un outfit de estilo bohemio. Lució un sweater cuadrillé que será tendencia el próximo invierno argentino. Como accesorio también apostó por un must del 2026, una boina. Dándole un toque chic al look elegido. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro bien marcado y lápiz labial en color rojo. La publicación fue todo un éxito.

Desde París, Coti Romero sorprendió con un look bohemio y un accesorio como adelanto del próximo invierno

Coti Romero cautivó aplausos con un outfit tendencia que pisará fuerte el próximo invierno 2026

La exhermanita tiene un carisma único que siempre la hace brillar. Su pasión son las últimas novedades del mundo de la moda. Crea outfits únicos y marca tendencia. Va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Desde París, Coti Romero sorprendió con un look bohemio y un accesorio como adelanto del próximo invierno

Coti Romero visitó la hermosa ciudad de París y sorprendió con un look bohemio. Una boina en color negro fue el accesorio protagonista. Sin lugar a dudas, la influencer sabe como brillar en cada ocasión y en esta oportunidad, no fue la excepción.