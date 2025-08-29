Romina Uhrig saltó a la popularidad tras su paso por Gran Hermano, donde se convirtió en una de las participantes más comentadas. Su exposición en el reality no solo la mantuvo en el centro de la escena mediática, sino que también le permitió sumar miles de seguidores en redes sociales, donde hoy continúa cultivando una fuerte presencia y una comunidad fiel que sigue de cerca cada paso de su vida personal y profesional.

En esta oportunidad, la exhermanita decidió compartir un adelanto de su contenido para OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos de la que forma parte. En la imagen que compartió en Instagram, se la puede ver con un minivestido negro y una bata, posando desde la cama. “Hablamos por acá”, escribió junto a la foto con el link hacia la plataforma.

Desde la cama, Romina Uhrig mostró un adelanto de su fogosa producción para OnlyFans

Romina Uhrig desmintió el supuesto video íntimo con L-Gante y una modelo de OnlyFans

Romina Uhrig volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Miguelina Fredes, modelo de OnlyFans, asegurara públicamente que existía un video íntimo de ella junto a la ex Gran Hermano y el cantante L-Gante. Según su relato, la grabación habría tenido lugar en la casa del artista, en un encuentro que describió como “una fantasía cumplida”. Las declaraciones rápidamente generaron revuelo y pusieron a la exparticipante del reality en el foco mediático.

Ante la repercusión de los dichos de Miguelina, Romina no tardó en salir a aclarar la situación. A través de un contundente descargo, negó categóricamente la existencia del material y cuestionó la veracidad de las versiones: “Estaría bueno que antes de informar se chequee mínimamente la información. Para no decir mentiras y no hablar por hablar”. Además, sostuvo que nunca había visto a la modelo y reafirmó que solo mantiene una amistad con L-Gante.

Romina Uhrig salió a hablar tras el supuesto video íntimo con L-Gante y Miguelina

Mientras tanto, el cantante de RKT optó por no pronunciarse sobre la polémica. En cambio, llamó la atención por otro motivo: confirmó su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.