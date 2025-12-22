Desde la cama, Larissa Riquelme desafió los límites con un conjunto de lencería y estilo cowgirl

Larissa Riquelme no duda en arriesgar con los looks más audaces de la moda. Es la reina del estilo. Saltó a la fama como “La novia del mundial” tras viralizarse durante el mundial de Sudáfrica 2010. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

La modelo desata pasiones en Instagram con look cargados de sensualidad. Allí los escotes pronunciados son protagonistas y captan la atención de todos. Las vanguardias están en su radar y no duda en arriesgar con combinaciones en donde la piel es protagonista.

Sabe que prendas elegir para resaltar su espectacular figura. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Siempre está atenta a las últimas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar. Los must de la temporada son su debilidad.

Desde la cama, Larissa Riquelme jugó al límite de la censura con un outfit muy audaz. Recostada posó con un look de ropa interior total white con transparencias y encaje. Un mega escote y una bombacha colaless ultra diminuta fueron protagonistas.

El detalle que sorprendió a sus seguidores fue que lo combinó con un estilo cowgirl, ya que lució un sombrero en color blanco estilo vaquero. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió llevar mucho brillo labial. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar y revolucionó Instagram.

La novia del mundial jamás pasa desapercibida. Destaca en cada oportunidad y los looks osados son su sello característico. No duda en ir por todo y da cátedra de sensualidad con los outfits que elige para vestir.

Larissa Riquelme posó desde la cama en ropa interior y desató pasiones en Instagram. Jugó al límite de la censura y dejó en claro ser la reina de los looks más audaces. Los likes no se hicieron esperar y dio cátedra de osadía.