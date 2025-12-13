Larissa Riquelme posó frente al espejo con el top más diminuto y desafió todos los límites

Larissa Riquelme saltó a la fama como “La novia del mundial” tras viralizarse durante el mundial de Sudáfrica 2010. No duda en arriesgar con los looks más audaces de la moda. Es la reina del estilo. Pasar desapercibida no es opción para ella.

Sabe que prendas elegir para resaltar su espectacular figura. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Siempre está atenta a las últimas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar. Los must de la temporada son su debilidad.

Larissa Riquelme lució el top semitransparente más diminuto de la temporada y casi muestra de más

La modelo desata pasiones en Instagram con look cargados de sensualidad. Allí los escotes pronunciados son protagonistas y captan la atención de todos. Las vanguardias están en su radar y no duda en arriesgar con combinaciones en donde la piel es protagonista.

Larissa Riquelme jugó al límite de la censura y casi muestra de más. Se fotografió luciendo un diminuto top en color blanco con semitransparencias y usó una falda tiro bajo al límite de la censura. No llevó ropa interior de bajo. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas. Para el maquillaje eligió llevar mucho brillo labial. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. Revolucionó Instagram y dejó en claro ser la reina de los looks más audaces de la temporada.

Larissa Riquelme causó sensación con un conjunto de prendas arriesgadas al borde de la censura

La novia del mundial jamás pasa desapercibida. Destaca en cada oportunidad y los looks osados son su sello característico. No duda en ir por todo y da cátedra de sensualidad con los outfits que elige para vestir.

Larissa Riquelme posó con un top ultra diminuto semitransparente y no llevó ropa interior debajo. La modelo alucinó a sus seguidores y no pasó desapercibida con el audaz outfit elegido. Coleccionó los likes y sus seguidores le dejaron cientos de halagos.