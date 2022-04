Delfi Ferrari se posiciona como una de las influencers que más ha crecido en el último tiempo. La modelo, con más de medio millón de seguidores y una cuenta verificada, comparte a diario cómo es su vida como mamá y, como ésta, se combina con su pasión por las redes sociales y la moda.

El cambio de look de Delfi Ferrari

El día viernes, Delfi compartió a través de su cuenta de Instagram un posteo que dejó boquiabiertos a los cientos de miles de fans que tiene en la red. Allí, podemos ver a la influencer luciendo su nuevo cambio de look que, consiste en un corte a puro glam de su rubia cabellera.

Si bien a simple vista no pareciera ser un gran cambio, la belleza radica en los detalles y, este es el caso del nuevo look de Delfi, el cual, estuvo a cargo del famoso peluquero Leo Leiva. Es por ello que, la publicación rápidamente se llenó de los fans de la influencer, quienes dejaron sus miles de likes y comentarios.

“¡Salió ese CAMBIAZO gente! ¿Vieron que a veces nosotras las mujeres, es como que necesitamos ese pequeño cambio? Y bueno, nada… recurrimos a nuestro pelo 😂😅” comentaba más que divertida Delfi en la publicación, quien, se encuentra atravesando una nueva etapa en su vida que es la maternidad.

Pero eso no es todo, sino que la influencer inauguraba un divertido juego con sus fans “¿Qué opinan de este LOOK corto? ¿Ustedes son TEAM pelo largo o TEAM pelo corto? 👇🏽” quienes no dudaron en responder y opinar sobre la belleza de la misma.