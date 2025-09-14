De top y minifalda, Cinthia Fernández apostó por un look de tenista y se robó todas las miradas en Instagram

Cinthia Fernández es la reina del estilo y conquista miradas a cada paso. Muchas veces juega al borde de la censura. Con su actitud avasallante ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Derrocha sensualidad y no conoce de límites.

Cinthia Fernández enamoró en ropa deportiva.

Brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Tiene su propia marca de ropa y causa sensación con cada modelo nuevo que presenta. Es una de las personalidades más mediáticas de Argentina.

Cinthia Fernández lució un look formal pero ultra sensual en LAM: "Me tocó vestirme"

Siempre está atenta a los últimos must de la temporada. Combina diferentes estilos y crea conjuntos de prendas únicos. En esta ocasión, sorprendió a todos con un look deportivo mega sensual y muy jugado.

Cinthia Fernández modeló con un outfit deportivo estilo tenista super hot. La parte superior, un top diminuto y muy ajustado al cuerpo. La parte inferior, una minifalda super sensual. Todo en color negro con detalles en color blanco.

Complementó el look llevando el cabello atado. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y utilizó mucho brillo labial. Los likes rápidamente se hicieron presentes y los halagos no se hicieron esperar.

Cinthia Fernández enamoró corazones con un conjunto deportivo infartante

La modelo derrocha sensualidad a cada paso que da. Sexy y avasallante, se llevó todos los aplausos luciendo un espectacular look. Dueña de un estilo único, no conoce de límites a la hora de combinar diferentes tendencias.

Cinthia Fernández cautivó miradas con un look deportivo super hot. Mostró mucha piel y revolucionó Instagram con un top mega ajustado y una minifalda de alto voltaje. Sin lugar a dudas, es la reina de las tendencias.