Cinthia Fernández reapareció tras la difícil situación que vivió y emitió una filosa advertencia: “Vamos a ir por...”

Luego de los múltiples conflictos que ha enfrentado con su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández reapareció tras 14 días de ausencia y explicó a detalle la actual situación en la que se encuentra.

En principio, Cinthia Fernández relató: “Me mandaron una horda de bots para denunciar la cuenta por un motivo que no voy a decir para que no me sigan jodiendo”. Luego, la influencer advirtió: “Es injusto, pero ahora vamos a ir a una mediación para que la gente de Meta pueda rastrear el IP de la persona que paga a los bots”.

Asimismo, Cinthia Fernández se refirió a la persona que está detrás de lo sucedido con su cuenta: “Evidentemente, tiene ganas de tirar la plata porque para denunciar una cuenta como la mía, necesitás de 5 mil dólares para arriba. Tiene ganas, tiempo y plata”.

La otra problemática que enfrentó Cinthia Fernández

Tras exponer los hechos, Cinthia Fernández aclaró que algunas marcas que trabajan con ella la apoyaron luego de atravesar por este mal momento, pero otras tantas no se comportaron de la mejor manera.

Incluso, Cinthia Fernández mencionó que tuvo que explicar entre lágrimas lo sucedido para que las marcas entendieran. En ese contexto, la influencer expresó: “Algunos fueron divinos, otros poco comprensivos. Hay gente que se piensa que yo tenía ganas de no facturar por 14 días, porque esta es mi fuente de laburo”.

No obstante, Cinthia Fernández sumó: “Expliqué con mucha paciencia y con lágrimas porque en la desesperación de que se me reduzca la facturación, había gente a la que no le estaba importando y pensaban que quería no pagar”.

De acuerdo con la explicación de Cinthia Fernández, pudo activar nuevamente su cuenta de Instagram gracias a la mamá de una de las amigas de sus hijas, pero el resto del procedimiento pertinente lo transitará por la vía legal para saber quién está detrás de los ataques en su contra.

Asimismo, Cinthia Fernández dejó entredicho que ahora volverá a Instagram más fuerte que nunca con sus respectivos emprendimientos que se sostienen a través de la publicidad que genera en la aplicación referida.