Con una foto subida de tono, Luli Fernández abrió debate entre sus seguidores: “No me juzguen”

Luli Fernández siempre marca tendencia con sus looks y logra cautivar a sus seguidores en Instagram, pero esta vez además de mostrar su outfit les dejó una pregunta picante que abrió el debate entre sus fanáticos.

La conductora compartió una imagen suya en donde solo se puede ver su cuerpo bronceado en medio del calor. Ahí, Luli muestra que tiene una bikini color nude que luce desde su reposera. Sin embargo, lo que llama la atención de la foto es que la modelo sostiene un café.

Con una foto hot, Luli Fernández abrió el debate entre sus seguidores. Foto: Instagram

“Los someto a votación. Con 36 grados. Café, ¿sí o no? Yo voto re sí, no me juzguen”, escribió Fernández en su publicación. Automáticamente, los usuarios comenzaron a responderle y las posturas fueron variadas entre ellos.

El día que Luli Fernández se volcó a la gastronomía

Luli confesó hace tiempo que la cocina siempre fue su punto débil hasta que decidió enfrentarla y cambiar su realidad. Así, comenzó a incursionar en el mundo culinario en plena pandemia de coronavirus, cuando aprovechó el tiempo de confinamiento en el hogar.

Luli Fernández Foto: Instagram/lulifernandezok

“Empecé a tenerme más paciencia y a conectar más con ese ratito para mí. Se transformó en todo un ritual”. En esta misma línea, aseguró también: “Poco a poco fui animándome a más”.

De esta forma, una de las primeras publicaciones culinarias de la modelo fue en honor a una ensalada de lechuga y tomate. Otro de los primeros posteos tuvo como protagonista a un sándwich de espinaca y salmón.