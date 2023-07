Con corset rosa pastel con transparencias La Joaqui arrasó en TikTok al ritmo de “Lati2”.

Con más de 3.9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, La Joaqui se convirtió en una de las cantantes de género urbano más importantes del momento. La referente de la música está lanzando un éxito tras otro y sus fanáticos están siempre atentos a sus nuevas canciones que ya suenan en todos lados.

Semanas atrás La Joaqui preocupó a todo internet luego de que anunciara que se iba a tomar un descanso de las redes sociales. Si bien en las diferentes plataformas la cantante tiene mucho apoyo, comenzó a sentirse un tanto agobiada y decidió resguardar su salud mental debido a que, además, es madre de dos niñas y quería estar bien para ellas.

La infartante sesión de fotos de La Joaqui. Foto: Instagram

Sin embargo, el 15 de junio reapareció en su perfil personal de la plataforma de Meta con una foto suya luciendo un look muy urbano de buzo oversize en color naranja que combinaba con sus zapatillas deportivas y un pantalón blanco estampado. “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”, escribió junto a la publicación.

El preocupante mensaje de La Joaqui sobre su futuro: “Lamento tener que comunicar que…” Foto: Instagram

El look subido de tono con el que La Joaqui encendió TikTok

Desde su cuarto y con un look que se llevó todos los elogios, La Joaqui sorprendió a sus seguidores de TikTok. Bailando “Lati2″ su canción con Alan Gómez, la cantante se grabó luciendo un corset con transparencias en color rosa pastel y un jogging en blanco. El corset tiene bordadas mariposas y estampadas unas flores.

La Joaqui

En pocos días la intérprete de “Dos besitos” logró acumular más de 210 mil likes, superar las 1.8 millones de reproducciones y los 1.000 comentarios. “¿Cuándo volves Joaqui? Te extrañamos”, “Hermosa”, “La más bomba”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.