Julieta Poggio jamás pasa desapercibida. Es una de las figuras mediáticas con más repercusión del momento. Su carisma traspasa la pantalla y destaca como panelista de Gran Hermano 2024 analizando las jugadas de los participantes del reality.

Como una diosa del Amazonas, Julieta Poggio cautivó con un outfit cargado de sensualidad y dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

La exhermanita causa furor con cada uno de los outfits que comparte en su Instagram. Tiene un estilo único y ninguna tendencia se le escapa. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda.

Juli Poggio encendió Instagram con un look ultra osado y vanguardista. Como una diosa del Amazonas, la influencer posó con un espectacular outfit que dejó sin palabras a todos.

La exhermanita dio clases de estilo y conquistó corazones. Siempre audaz y jugada, apuesta todo por la combinación de nuevas tendencias y crea looks únicos.

Julieta Poggio posó con un espectacular conjunto de prendas que dejó sin aliento a sus seguidores. La parte superior, un minitop en color negro de cuero con botones a la vista. La parte inferior, una minifalda ultra diminuta.

El toque final al outfit se lo dieron unas increíbles botas de caña alta de pelo sintético. Dándole un estilo muy chic y único al look.

Julieta Poggio encandiló en Gran Hermano 2024 con un outfit ultra osado

La influencer destaca en cada proyecto laboral nuevo que le toca afrontar. Su estilo es único y cautiva corazones a cada paso que da.

Julieta Poggio resaltó en Gran Hermano 2024 con un look que causó sensación entre el público. La rubia posó con un minitop y minifalda de cuero en color negro. Mostró mucha piel y los likes no tardaron en llegar. Sin lugar a dudas, es una verdadera it girl.