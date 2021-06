Cinthia Fernández es una de las panelistas del programa “Los ángeles de la mañana” (ElTrece) que mayor actividad tiene en las redes sociales.

Su cuenta de Instagram mantiene en vilo a más de 5.2 millones de admiradores que disfrutan con las ocurrencias de sus tres hijas en cada posteo o de las promociones de marcas que la auspician.

Pero fiel a su estilo, también genera escándalos cada vez que realiza una declaración, lo que también suma partidarios o detractores entre sus seguidores.

Ahora la “angelita” subió un video con la ropa que lucía en el programa que conduce Ángel de Brito. Un body blanco abotonado de mangas largas y un jean claro elastizado y con un cordón en la cintura.

Cinthia posa de frente y de atrás y se agacha provocativamente para demostrar las cualidades del pantalón. Rápidamente obtuvo 29 mil “likes” y los comentarios más disparatados.

“Hace mucho no les hacía reels con LookLAM pero este particularmente lo amé por lo cómodo y lindo. Les dejo datita”, escribió Fernández en su post.

Entre los “Bella”, “La más linda” “Qué mujer” y las felicitaciones por ser tan buena madre con sus pequeñas hubo un gracioso: “Quién pudiera” y “Yo también uso jean con cordón, pero no me queda así”.

Cinthia Fernández y la reconciliación con su padre

La panelista de “LAM” confirmó la reconciliación con su padre, luego de estar peleados durante años por una venta de un departamento familiar.

El reencuentro fue el Día del Padre, y ella declaró: “¿Por qué yo no le voy a dar la oportunidad? Me junté. Me parece que era el momento y es el año de replantearse“, dijo.

Explicó cuál fue el problema: “Con mi mamá y mi papá habíamos comprado un departamento, y cuando separaron el departamento se vendió, pero él mi parte no me la dio”.

Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada .

Lo peor, según Cinthia, vino luego: “Después salió la novia en televisión a decir cualquier barbaridad que lastimaba a mi mamá”.

Pero reflexionó y decidió limar las asperezas: “Después uno no los tiene más, la plata va y viene, los errores también”.