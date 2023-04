Camila Homs deslumbró con un imponente vestido transparente y bucaneras negras

No hay dudas que Camila Homs es una de las modelos más bellas en Argentina. La ex pareja de Rodrigo de Paul siempre marca tendencia con los looks que opta por lucir en cada ocasión y que comparte en las redes sociales con sus miles de seguidores.

Camila Homs y su look nude.

En esta ocasión, Camila se mostró muy elegante en La Jaula de la Moda con un vestido total black firmado por Claudio Cosano que no dejó lugar a la imaginación debido a su transparencia tanto en la parte superior como la inferior.

Camila Homs impactó con el elegante vestido transparente que lució en La Jaula de la Moda / Foto: Instagram Foto: La Jaula de la Moda

El diseño que eligió Homs para mostrarse ante las cámaras tiene dos partes. Por un lado, se compone de un body con transparencias, bordados y apliques de pedrería, mostacillas y brillos.

En la parte inferior se pudo observar una maxi falda larguísima de microtul que permitió ver un culotte de tiro alto. Todo en total black. Para completar el outfit, Camila sumó unas botas bucaneras XXL con taco cuadrado y un choker metálico dorado con la palabra “Cosano”.

Camila deslumbró con el make up minimalista que eligió para lucir su deslumbrante vestido total black out / Foto: Instagram Foto: Camila Homs

Camila Homs: Elegante outfit total black out y maquillaje minimalista

Para hacer lucir el look, Homs optó por un make up minimalista aunque de alto impacto a base de un mega delineado estilo cat eye en color negro azabache.

Finalmente, Camila añadió máscara a sus pestañas, sombras en tonalidades nude para la zona de los párpados, rubor rosado en las mejillas, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial sin pigmento con gloss.