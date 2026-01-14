Ayelén Paleo volvió recargada y arrasó en Instagram con un look al límite de la censura

Ayelén Paleo saltó a la fama hace más de 10 años cuando fue vinculada sentimentalmente con Santiago Bal. Allí se desató un escándalo con Carmen Barbieri, ya que era la pareja del capocómico. En ese tiempo tomó una gran repercusión mediática. Reapareció en Instagram y compartió una imagen muy audaz que arrasó en Instagram.

Ayelén Paleo disfrutó del sol y el calor

Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. La piel es protagonista en cada uno de los looks que elige para vestir. Sus fans le regalan cientos de likes y día a día suma nuevos seguidores. En esta oportunidad, reapareció recargada y sorprendió con un outfit de alto impacto en donde dejó muy poco para la imaginación.

Ayelén Paleo modeló frente a cámara y revolucionó Instagram con un traje de baño al límite de la censura. Una prenda en color camel. Con escote mega profundo. La influencer apostó al borde de la censura y desafió a todos. Posó con un outfit muy arriesgado y coleccionó los likes de sus seguidores. Complementó el look llevando el cabello atado. Y sumó el accesorio de la temporada para completar el outfit: unos anteojos de sol en tendencia. La publicación fue todo un éxito y la influencer se llevó todos los aplausos.

Ayelén Paleo posó sin corpiño, de espaldas y subió la temperatura en redes.

Escote pronunciado y mucha piel: Ayelén Paleo arrasó con un outfit que no pasó desapercibido

Ayelén Paleo volvió recargada y dio cátedra de estilo con un look al límite de la censura

