Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca, tuvo su primera entrevista televisiva junto a su madre, en el programa de Jey Mammon, “Los Mammones” (América TV). A pesar de nunca haber estado frente a una situación así, eligió un impresionante “look”.

//Mirá también: Anna Chiara generó impacto en las redes con un rotundo cambio de look

El motivo de la nota en el estudio de TV tuvo que ver con que Andrea está produciendo el “remake” de “Perla Negra”, telenovela dirigida por su padre, Nicolás, en 1994, en la que ella actuó. Ahora, ella misma es la directora y Anna Clara es quien tomó su antiguo papel.

La joven fue al segmento de Mammon con un look que luego compartió en su cuenta de Instagram. Este era una vestido corto negro con muchas transparencias. Gracias a esto, se logra observar que tenía una bombacha roja “contra la envidia”, según redactó en su cuenta de la red social de la camarita. Sus zapatos eran del mismo color.

El outfit de Anna Clara del Boca. Instagram/@annadelboca

Por otro lado, innovó con una cabellera rubia. Así, sus más de 63 mil seguidores en Instagram quedaron sorprendidos con la nueva imagen de Anna Clara, que su nombre oficial.

En las primeras 13 horas le regalaron casi 5 mil me gusta y más de 190 comentarios. Entre ellos, se destacaron: “Muy lindo look princesa. ¡Que sigan los éxitos! Bendiciones”, “Hermosa” y “Éxitos”.

Anna Clara del Boca y su bombacha roja. Instagram/@annadelboca

Anna Chaira del Boca y la actuación

Andrea, en la entrevista con Jey Mammon, habló sobre los dotes de su hija: “Tiene una facilidad para llorar que, a veces grabando, los técnicos dicen: ‘Que no llore en el ensayo... ¡Guarden algo para la grabación!’”.

//Mirá también: Silvina Escudero lució un minivestido oscuro “con ventanita” y lo combinó con botas altas

Anna Clara del Boca y una foto en el espejo. Instagram/@annadelboca

Y agregó: “Cuando la veo a Anna transitando su vocación, su camino, me emociona. Cuánto tiene por delante todavía. Es sumamente profesional y es difícil cuando tu mamá te dirige o cuando se podría pensar que estás acomodada... Y no. A mí me pasaba cuando era chica, pero mi papá era quien más me exigía”.