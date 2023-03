Amouranth incendió las redes con un look tipo cosplayer donde mostró toda sus curvas.

Kaitlyn Siragusa, mejor conocida como Amouranth se ha vuelto una de las influencers en el área del Streaming con mayor repercusión, quien en la actualidad subirá al ring el 1 de junio en la Velada del año 3, organizada por el streamer español, Ibai Llanos.

La misma estrella de las redes presume ser una de las streamer con mayor cantidad de suscripciones en la plataforma Twitch, muy utilizada en el mundo gamer, al mismo tiempo que en su cuenta de contenido para adultos, Onlyfans. Mientras en las redes más convencionales como Instagram, cuenta en la actualidad con más de 76 mil seguidores.

La creadora de contenido Amouranth. Foto: Instagram

En una de sus publicaciones del 14 de febrero, Día de San Valentín, Amouranth subió la temperatura de las redes y quemó varios corazones en aquel día. Con un look en lycra de color bordó, ajustadísima a sus cuevas, la modelo de las redes hizo furor entre los usuarios.

Con el cabello rojo, el look al parecer es similar a un cosplay un poco más sugerente, que hace recordar al papel de Scarlett Johansson como Black Widow (The Avangers), ya que el look fitness viene con cut-out a la altura de las caderas y con broches en color negro.

La streamer que es sorpresa con Ibai Llanos, que viene de forma disruptiva a cambiar las redes Foto: @amouranthoffical

Amouranth además de su contenido más sugerente y audaz, es famosa por su contenido en YouTube, donde suele aparecer con muy poca ropa y susurrar frente a un micrófono con contenido en ASMR (del inglés Autonomous Sensory Meridian Response, “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma”).

Amouranth encendió las redes con un sensual look en lycra con cut-out Foto: @amouranthoffical

¿Quién es Amouranth, la gran sorpresa de Ibai en la Velada del Año 3?

Al tratarse de un evento orientado sobre todo al público hispanohablante y con los antecedentes de los años anteriores, nada hacía pensar que un creador de habla inglesa podría aterrizar en el estadio del Atlético de Madrid el 1 de julio, más allá de algún tiro por elevación entre Rubius y xQc. Pero finalmente sucedió, y de qué manera.

Kaitlyn Michelle Siragusa nació en Houston, Estados Unidos, y tiene 30 años. Comenzó en las plataformas digitales hace una década y revolucionó Twitch en 2016, cuando inició su camino con la elaboración de disfraces y luego se redirigió.