Al borde de la censura, Larissa Riquelme se bajó el short frente a cámara y desafió todos los límites

Larissa Riquelme no duda en arriesgar con los looks más audaces de la moda. Es la reina del estilo. Saltó a la fama como “La novia del mundial” tras viralizarse durante el mundial de Sudáfrica 2010.

Sabe qué prendas elegir para resaltar su espectacular figura. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Siempre está atenta a las últimas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar. Los must de la temporada son su debilidad.

El look veraniego de Larissa Riquelme.

Las vanguardias están en su radar y no duda en arriesgar con combinaciones en donde la piel es protagonista. La modelo desata pasiones en Instagram con looks cargados de sensualidad. Allí los escotes pronunciados son protagonistas y captan la atención de todos.

Larissa Riquelme compartió un video al límite de la censura. Posó de espaldas con un look deportivo. Un top con mucho escote y una calza ultra diminuta.

Todo de color chocolate, el color de la temporada. Llevó el cabello atado con estilo rodete. Para el maquillaje eligió llevar mucho brillo labial. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, sabe cómo captar los flashes de las cámaras.

La novia del mundial jamás pasa desapercibida. Destaca en cada oportunidad y los looks osados son su sello característico. No duda en ir por todo y da cátedra de sensualidad con los outfits que elige para vestir.

Larissa Riquelme compartió un video en donde la podemos observar luciendo un look deportivo ultra diminuta. Un top con escote pronunciado y un minishort. Casi muestra de más y la piel fue protagonista. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar.