A Stefy Xipolitakis le prohibieron la entrada una pileta en Qatar por lucir una malla cavada

Stefy Xipolitakis fue una de las tantas personalidades que viajó a Qatar para apoyar a la Selección Argentina, y en los ratos que tenía libres no solo se aventuró a conocer el lugar, sino también a disfrutar de los servicios que ofrecía el hotel o canjes que logró adquirir. Y fue justamente este último caso el que le brindó la posibilidad de gozar de un día de spa.

Stefy Xipolitakis conquistó con su look. Foto: Instagram @stefyxipolitakisok

Para ello decidió utilizar una malla enteriza color nude cavada y con escote pronunciado, pero cuando quiso ingresar a la pileta del lugar, el acceso le fue negado porque no cumplía con algunos de los códigos de vestimenta: no está permitido el escote pronunciado, tampoco prendas que dejen los hombros al descubierto, ni tampoco vestidos o shorts que estén por encima de las rodillas, y fueron tres cosas que ella no respetó con el traje de baño que lució.

Y a través de las historias de Instagram, la modelo compartió una filmación en la cual se encontraba conversando con una empleada del lugar y le preguntó: “¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar en la pileta?”, y con gracia, la mujer le recordó los códigos. Por eso, entre risas, Stefy le respondió: “¿Así no?”, mientras levantaba la camiseta de la Selección que llevaba puesta en ese instante para lucir la malla con la cual quiso ingresar a la pileta, y recibió un rotundo ‘no’ por parte de la empleada.

Cuántos años tiene Vicky Xipolitakis

La modelo nació el 23 de diciembre de 1985, por lo que actualmente tiene 36 años, aunque aparenta de mucho menos.

Stefy Xipolitakis enamoró con su figura a los 36 años. Foto: Instagram.

Y eso no solo tiene que ver con los cuidados que realiza sobre su piel y con la rutina de ejercicios que adoptó desde hace ya algunos meses, y con la cual se mantiene constante incluso en la actualidad.