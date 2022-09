La provincia ha instalado una oficina para atender y erradicar casos de violencia y acoso laboral

La funcionaria remarcó que el personal del Ministerio está capacitado e instruido para abordar la temática y recibir a las personas que deseen realizar denuncias, consultas o buscar información relacionada a la problemática de violencia y acoso laboral . Es por ello que Bockelmann señaló que se estuvo realizando capacitaciones sindicales, abordando el convenio 190, tratando con masculinidad, diversidades y género.

En relación al convenio 190, Bockelmann remarcó que, recién este año comenzó a regir en el mes de febrero y de este modo se invita a cada provincia a ser parte y extenderse con una oficina donde abordar este tema que ya viene de hace un tiempo. “Nosotros ya veníamos atendiendo todo tipos de denuncias, todo tipo de asesoramiento a un trabajador, a un desempleado. Lo que tiene la llegada de esta oficina es que se va a encausar, organizar y reorganizar todo tipo de denuncias que pueden llegar venir. Tanto sea público como privado”, dijo.

Para el funcionamiento, se escribió un protocolo para abordar el tema con cautela y reserva, a fin de preservar y cuidar a la persona denunciante o que necesite asesoramiento. No va a haber una oficina identificada para realizar denuncias o consultas, sino que cuando la persona llegue con esta situación, el personal de mesa de entrada activa protocolo sin tomar declaraciones. Este protocolo consta de la atención de personal asignado a la tarea y se brindan turnos para citas, de acuerdo a la gravedad del hecho, se lo cita a contra turno del personal del Ministerio.

La subsecretaria explicó que “cuando se activa el protocolo, ahí se inicia un expediente, pero si el denunciante o la denunciante decide continuar”. “Nosotros no hacemos nada que el denunciante o la denunciante no nos diga” , aclaró. Asimismo se incorporará un Observatorio para llevar los casos y de este modo identificar qué sector necesita de una capacitación para mejorar la relación laboral. En este sentido, para identificar excesos en las relaciones laborales se puede mencionar comentarios machistas, misóginos, falta de respeto, exceso de confianza, acercamiento y contacto físico , entre otras situaciones que fueron denunciadas. Al momento, desde 2020 se denunciaron 135 situaciones y de las cuales, 90 decidieron continuar bajo expediente y el restó mejoró o desistieron de la continuidad del caso. Bockelmann remarcó que las denuncias deben ser puntales contra las personas que se excedieron en su trato y no hacer denuncias contra el nombre de la marca, la empresa o lugar de trabajo.

Actualmente de 180 países que integran la OIT (Organización Internacional del Trabajo) solo 11 países adhirieron al convenio 190. Del mismo modo resaltó que el protocolo de intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia tiene perspectiva de género y diversidad. “La perspectiva de género significa que no re victimizamos a la denunciante”, dijo la subsecretaria.

Para finalizar, María Bockelmann indicó que, existen canales de acercamiento a la sociedad a través de las redes sociales, correo electrónico o a través de la mesa de entrada en las tres ciudades de la provincia. También en mesa de entrada virtual mesadeentradavirtual@trabajotdf.gob.ar o Trabjotdf en facebook o twitter . “Nunca poniendo datos personales, sino diciendo que necesitan una audiencia para poder exponer”