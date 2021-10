El riograndense Luciano Coto se transformó en nuevo jugador de OFI Creta de la Liga A1 de Grecia. El jugador de Vóley tenía todo acordado para jugar en Obras de San Juan cuando apareció la oportunidad de jugar en Europa.

El voleibolista riograndense de 23 años tendrá su primera experiencia en el Vóley de Europa.

El punta de 23 años dialogó con Vía Ushuaia desde Grecia donde contó como se dio su llegada al viejo continente: “ Mi llegada a Grecia fue inesperada. Yo había cerrado todo con Obras de San Juan y el sábado pasado se comunico conmigo una manager italiana a través del Chino Benavidez. Yo le había preguntado si me podía conseguir algo, me llamo y me contó lo de Grecia. Se había lesionado un chico argentino que jugaba en mi posición”.

- Ahí me comunique por videollamada con esta chica. Me conto la situación del club, que este chico argentino se había lesionado y que les gustaba mis características como jugador. Me mandaron el contrato, donde me dan departamento, comida, me pagan en euros y me dan en auto. Es increíble todo. Todavía no lo puedo creer.

- ¿En que momento de tu carrera se te da esta oportunidad?

- Esta oportunidad me llega en un momento en el que me siento muy bien físicamente y deportivamente. Era un momento donde quería dar el salto de calidad. Tenía pensado hacerlo el año que viene porque estoy terminando mis estudios en Buenos Aires y quería irme con un titulo ya seguro, pero a esta oportunidad no quería desperdiciarla. La tome porque me cerro por todos lados. Me cambio la vida.

El riograndense de 23 años jugó en Ciudad Vóley, Paracao y Defensores de Banfield antes de su brevísimo paso por Obras de San Juan y su llegada a Grecia.

- ¿Qué pudiste averiguar de tu nuevo equipo?

- Es un club que aspira a clasificar a los playoffs (8 primeros de la liga). Hay mucha diferencia entre los primeros equipos de Grecia y los demás. Son clubes que tiene mucho poder adquisitivo y pueden traer jugadores de alto nivel. El sueldo de acá es mucho mayor al de Argentina. Estoy feliz por eso también.

- Cuando se habla de la oportunidad de Europa, ¿El vóley se puede comparar con el fútbol?

- En Argentina además del vóley tenes que tener un trabajo secundario y tener que estudiar para ser alguien. Acá es distinto. Podes dedicarte al deporte y te brindan todas las comodidades para que tu única preocupación sea jugar y cumplir dentro de la cancha.

- ¿Qué expectativas tenes personalmente?