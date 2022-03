Durante el último tiempo, David Ferreyra se desempeñó en la Secretaría de Turismo, difícil desafío llevado adelante en tiempo de pandemia. No obstante se supo manejar la cartera desde otra perspectiva y se fue canalizando el trabajo con otras estrategias. Es el caso de la campaña de promoción turística en el país, luego trascendiendo las fronteras al campo internacional y la implementación del sistema Previaje, que posicionó a Ushuaia en el podio de los más elegidos.

David Ferreyra gestionando el "Destino Ushuaia" en Tucumán, en contexto de pandemia. Fue muy bien recibido y en aquel momento se llevó palabras esperanzadoras de los referentes turísticos. “Ushuaia innova siempre con sus productos, por eso es muy bueno poder ofrecerlos y hacer un refresh. Es una propuesta muy bienvenida”. Foto: Prensa Municipio Ush

Ferreyra expresó su visión optimista, en la recuperación del turismo y las áreas relacionadas, pero también prevé un alza en los meses venideros. “Entendemos que vamos a tener una buena temporada de invierno” , dijo previendo la llegada de turistas nacionales y extranjeros. De igualmanera, el funcionario resaltó que están trabajando en la promoción del producto “Ushuaia Turismo todo el año” . En este tiempo se entregaron herramientas a más de 1000 empresas, agentes de viajes y operadores turísticos para que puedan ofrecer en sus compañías, el destino más austral del continente.

El destino Ushuaia estuvo en la feria ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo), realizada en Colombia y se espera la participación en la feria WTM (World Travel Market – Mercado Mundial de Viajes) en Brasil. En este sentido, pronunció la visión de comenzar a trabajar con mercados emergentes como Rusia, China y el sudeste asiático. “Nosotros tenemos un esquema de trabajo que vamos a ir por ese lado. Tiene que ver con las embajadas en nuestro país y empezar a trabajar con las distintas asociaciones del sector privado de esos países en materia turística”, dijo con visión de apertura del abanico de posibilidades al mercado internacional.

La Municipalidad de Ushuaia participó en la Vitrina Turística ANATO, Colombia, en su edición N° 41 Foto: Prensa Municipalidad Ushuaia

Actualmente, David Ferreyra, fue convocado a cumplir funciones en la cartera de Economía y Finanzas, para lo cual, está armando el equipo que llevará adelante la tarea, las finanzas del municipio y encontrar el equilibrio necesario. La primera medida tomada fue el aumento del 50%, en 4 tramos, para los empleados de la Municipalidad . Esto se logró por el trabajo articulado que se venía desarrollando hace un tiempo entre funcionarios y representantes gremiales. Cabe destacar que es la propuesta más importante de los últimos años. Si bien la pandemia ralentizó las negociaciones para los salarios, las recomposiciones, fueron en aumento. En 2019 30%, 2020, por pandemia 30%, 2021 31% y 2022 50%.

“Venimos haciendo un trabajo diario, permanente con todos los gremios, no solamente nos sentamos en la mesa cuando hay que discutir salarios, sino que permanentemente estamos dialogando para ver como mejoramos las condiciones laborales de los empleados y las empleadas, y distintas actividades que tiene que ver con lo laboral y no tienen que ver solamente con una mesa paritaria o un acuerdo salarial”, remarcó, pero reconoció que este año no fue fácil, ya que los factores externos que influyen en la macroeconomía nacional, influyen por decantación en la provincia y el municipio.

David Ferreyra en Radio Mitre Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

Asimismo, para el 2022, se espera un presupuesto de $2.800 millones para obras públicas financiados por el Gobierno Nacional. Este dinero también servirá para solventar los acuerdos con los empleados municipales y con las personas que tengan una participación a través de convenios con la Municipalidad. “Estamos trabajando muy fuertemente para ponderar lo que está bien y reacomodar lo que hay que acomodar”, dijo Ferreyra y remarcó que continuarán trabajando para fortalecer todos los sectores a fin de tener la mejor situación económica, dentro de un contexto difícil. “Sabemos que, con mucho trabajo y mucho compromiso, lo vamos a poder resolver de la mejor manera”, expresó.