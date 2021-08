El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, explicó que su rol fundamental es acompañar la gestión municipal abordando la situación a nivel local, provincial y nacional. El secretario destacó la figura del intendente Walter Vuoto y su compromiso para con los vecinos de Ushuaia y la provincia. “Para mí, estar acompañándolo a él y a todo su gabinete, y acompañándolo en la gestión es todo un desafío, pero por sobre todas las cosas, un gran orgullo ”, dijo.

Omar Becerra junto a Walter Vuoto. Web

Becerra viene militando desde antes de la vuelta de la democracia en el año 1983 y viene trabajando desde entonces, dentro de las líneas del Justicialismo. “Haber colaborado en las distintas acciones de la construcción de nuestra merecida y bienvenida, y hoy, consolidada democracia en la República Argentina, es todo una gran alegría”, remarcó.

Si bien es nacido en Villa María, Córdoba; es fueguino por opción, ya que en 1984 se radicó en la ciudad. Desde ese entonces, pasó por diferentes puestos como jefe de gabinete del entonces intendente Mario Daniele, presidente del PJ, diputado y representante de la UOCRA, entre otros. También le tocó gestionar durante la crisis del 2001. “Por todos los cargos que he pasado, siempre honrado con el voto de mis compañeros y en esta instancia, acompañando a este joven brillante que es Walter Vuoto”, expresó y remarcó que se siente más joven que nunca.

Actualmente, de cara a las PASO 2021, se está viviendo una situación que dejó a muchos boquiabiertos, ya que la lista del “Frente de Todos” no cuenta con algún representante del Justicialismo. En este sentido, Becerra explicó que, con la visita del presidente Fernández se produjo una reunión donde participaron los 3 intendentes fueguinos, diputados y senadores de la nación, allí trabajaron en las necesidades y soluciones para la provincia. Afirmó que todos tienen la misma mirada y el mismo objetivo y es por eso que se decidió dar apoyo al modelo nacional y seguir los lineamientos tal cual es la esencia del Justicialismo, “así como nos enseñó nuestro líder, el General Juan Domingo Perón ‘primero la Patria, segundo el movimiento y por último los hombres’ ”, remarcó el funcionario.

Omar Becerra habló abiertamente en el programa "La Hora Vía", por Radio Mitre Ushuaia. Radio Mitre Ushuaia

Más allá de las diferencias etarias, Becerra expresó su felicidad al saber que hay jóvenes como Vuoto que fueron siguiendo los pasos de los más veteranos dentro del partido y que hoy estén en la primera línea de mando. En relación a esto, resaltó los logros electorales del actual intendente y presidente del PJ e hizo un resumen de la situación. “Los vecinos acompañaron esa gestión y cuando los vecinos acompañan una gestión, quiere decir que esa gestión ha estado acorde a los anhelos de cada uno de los votantes. Cómo, como peronista, no voy a estar orgulloso de un joven dirigente con estas características ”, expresó. A su vez resaltó la generación de nuevos políticos que manejan los destinos de la ciudad.

Por otro lado, de acuerdo a las declaraciones de campaña de otros partidos, en particular a las declaraciones del precandidato Garramuño dijo que “ no nos vamos a comprar los discursos de la oposición que busca entrometerse en nuestra vida interna para lograr subirse a un ring y adquirir protagonismo”. Asimismo remarcó que, siguiendo lo encomendado por el presidente, no van a responder ninguna descalificación, pero recalcó que “estos que quieren representar en esta instancia, al electorado fueguino, son los mismos que desde el silencio acompañaron todas las políticas que fueron degradando y fueron perjudicando a los vecinos de Tierra del Fuego , que fue el gobierno de Macri.

Becerra enumeró los perjuicios que ocasionó la gestión anterior y recomendó a la oposición, en particular, a Garramuño que “si tiene la vocación política de representar los intereses de los fueguinos, que lo haga con propuestas que es realmente lo que están necesitando nuestros vecinos”. A su vez remarcó que ellos van a continuar por el camino de la gestión y la solución de los problemas de los vecinos, no por el camino de la descalificación.

Omar Becerra en Radio Mitre Ushuaia Radio Mitre Ushuaia