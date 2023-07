Ysy A tuvo una fiesta sorpresa por su cumpleaños con Duki y grandes invitados inesperados

El pasado 12 de julio, Ysy A cumplió 25 años y lo celebró de una manera muy especial. El cantante decidió viajar a Europa con su familia para esta fecha tan importante. Tras varios meses de trabajo, el músico se tomó un momento de relax para compartir con sus seres queridos. Pero recibió la visita inesperada de Duki y otros reconocidos músicos.

Como tantos otros reconocidos artistas del género urbano, Ysy A quiso disfrutar del verano europeo. Pero no fue solo, también llevó a toda su familia para poder compartir un viaje inolvidable por su cumpleaños. Aunque su equipo tenía otros planes y le preparó una gran sorpresa como regalo.

A través de las redes sociales comenzó a circular un video de la fiesta íntima. En él se puede ver el momento en el artista sopla las velitas junto a su hijo Bruno. Además, a pedido de los invitados, dice unas palabras de agradecimiento para los presentes.

Así fue la fiesta sorpresa de Ysy A con Duki y Bajofondo

Durante su discurso, Ysy A mencionó lo que significaba para él poder festejar su cumpleaños con sus seres queridos. “Ya de por sí hacer este viaje con mis papás, con Brunito, ya era muy emocionante”, comentó frente a los invitados. “Llegando me dijeron que había un invitado sorpresa, yo intuí que el Duko iba a aparecer porque sabía que andaba por España”, agregó con humor.

Sin embargo, lo que no se esperaba era la visita de algunas personas en particular. “No me esperé que iba a aparecer acá toda la crew bajofondísitca” dijo en referencia a los integrantes de Bajofondo, el icónico grupo de tango electrónico de Gustavo Santaolalla.

“Muchísimas gracias, un placer estar compartiendo con ustedes. Estar cumpliendo años afuera del país, la verdad una locura”. Muchas gracias, espero que la pasen piola”, agregó llevándose todos los aplausos.