Ysy A criticó la música actual y le llovieron las críticas: “Las letras no me llegan...”

Ysy A volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un lanzamiento musical ni por un show multitudinario. El rapero arremetió contra la música actual durante una entrevista en Todo Pasa, el programa de Matías Martin en Urbana Play, y sus palabras no tardaron en explotar en redes sociales. Lejos de pasar desapercibido, el artista encendió una discusión que todavía sigue sumando capítulos.

Todo ocurrió cuando Ysy A reflexionó sobre lo que escucha hoy en día y fue directo al hueso. “Después la música que está pegada, me cansó, ¿viste? (…) Las letras no me llegan a nada. Yo no siento nada”, dijo, sin vueltas. En el mismo descargo aclaró que escucha trap hace años y que valora a los pibes que hacen música “con corazón”, pero marcó una diferencia clara con lo que considera fórmulas repetidas y vacías.

El problema no fue solo lo que dijo, sino quién lo dijo. Ysy A es una de las figuras clave del movimiento urbano argentino, referente de una escena que él mismo ayudó a construir. Por eso, muchos usuarios le señalaron una supuesta contradicción entre su discurso y su propia obra, algo que quedó reflejado en miles de comentarios irónicos y filosos.

La reacción de los usuarios de las redes sobre el comentario de Ysy A

No es la primera vez que Ysy A genera ruido con sus opiniones. Desde sus inicios con El Quinto Escalón hasta su carrera solista, el artista siempre se mostró frontal, convencido de su mirada y poco interesado en agradar a todos. Esa postura, que muchos celebran como autenticidad, también suele volverse en su contra.

Ysy A estuvo en Urbana Play.

Las redes no tardaron en reaccionar. Algunos salieron a apoyarlo y destacaron que se animó a decir algo que muchos piensan. Otros, en cambio, lo cruzaron fuerte y lo acusaron de creerse por encima del resto. Frases como “Se bardeaba solo”, “Habló el que hace poesías” o “Tranquilo Bob Dylan” se multiplicaron en X e Instagram.

YSY A. (Prensa YSY A)

Más allá de las críticas, el debate quedó instalado. ¿La música actual perdió emoción o simplemente cambió de lenguaje? ¿Quién define qué letras dicen algo y cuáles no? Ysy A puso el tema sobre la mesa y, aunque le llovieron palos, también logró lo que pocos consiguen: que todos hablen de música.