YSY A se presentará en el Estadio Obras el 28 de mayo y el 4 de octubre, ambos shows con entradas agotadas; y estará presente en Córdoba el 17 de octubre en Plaza de la Música.

A través de sus historias de Instagram lanzó una pregunta “¿Alguna vez escucharon tango en vivo?” a la vez que mostraba los ensayos para su show “Lo mejor para ustedes” agregó, dirigiéndose a sus fans. Seguramente en referencia a que interpretará su canción “Sonido Nativo del Río” junto a Bajofondo.

Aún quedan entradas disponibles para su última fecha, en donde presentará algunas de sus últimas canciones, como “Trap de verdad”, “Oro y Platino”, “Sea la hora que sea”, “De casa en casa” entre otros.

“Ya que tengo miles de fieles en esta ciudad que quiero tanto y que siempre es una fiesta, esto va para ustedes” escribió en su último posteo de Instagram, refiriéndose a su tercer show y agregó “Córdoba es una fiesta siempre amigo, parece que la gente vive de joda ahí. Llegas y ya está el clima bien festivo, bien de ‘se va a picar’. Es lo que más me gusta a mí”.

Ysy A en Urbana Play: “En la semana que entré a la secundaria creé ‘El Quinto Escalón’”

Ysy A se presentó en Urbana Play, en una entrevista mano a mano con Andy Kusnetzoff, en la que habló de como comenzó El Quinto Escalón, la competencia de freestyle más emblemática de Buenos Aires.

Y agregó sobre el primer encuentro que armó, al que fueron 15 personas: “Me mandé dos veces a Claypole y ya mi mamá estaba con los pelos de punta, y yo dije ‘Bueno, ¿no hay nada más cerca? Bueno vamos a hacerlo acá’”.

Además, el cantante afirmó que lo que distinguió a ‘El Quinto Escalón’, fue el choque de zonas, al unir freestylers de Capital, con los que venían desde Zona Oeste y Zona Sur. “Todos lo hacían de manera distinta, y al reunirse en un punto medio como era Parque Rivadavia, comenzó a respetarse más la cultura de cada uno”, explicó.

A la pregunta de por qué con el pasar del tiempo se disolvió la competencia, respondió: “Yo ya sentía que había que hacer un quiebre, por que la escena estaba muy wannabe. El Quinto se re pegó. Yo arranqué haciéndolo desde otro lado, no me importaba ese ‘éxito’, que haya un montón de gente que diga ‘Ay El Quinto Escalón’ ‘Sí, vamos al Quinto’; yo estaba haciendo algo cultural, yo sabía que estaba haciendo algo cultural y ya venía cinco años de hacer un montón de festivales acá en Argentina. Entonces digo: ‘ya fue, esto no me representa. Tengo que hacer algo que me represente’”.