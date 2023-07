Vuelve la Triple F: la liga de freestyle femenina arranca su nueva temporada en Tecnópolis

La Triple F (por sus siglas Federación Femenina de Freestyle) es la primera competencia en formato liga dedicada únicamente a los talentos femeninos y disidentes del mundo de las batallas del rap. Tuvo su primera edición en el Centro Cultural Recoleta y ahora llega una nueva temporada, con nuevos nombres y en nuevos escenarios.

Después de 4 años de la primera temporada en la que se coronó campeona la histórica rapera Brasita, se dará continuidad al proyecto. Este año la Triple F anunció una nueva temporada y ya se conocen las freestylers que formarán parte de la liga.

Al igual que en aquella ocasión, la competencia contará con la participación de 5 raperas a lo largo de 5 jornadas. Con un cupo extra de clasificación en el día para contar en cada fecha con varios enfrentamientos.

Esta temporada Brasita defenderá su título obtenido en 2019 y competirá junto a otras 5 raperas elegidas a través de una audición por video en Instagram. También se mantendrán cupos libres a disputarse en cada jornada entre quienes se acerquen al recinto.

La primera fecha se realizará el próximo sábado 22 de julio en Tecnópolis, en el marco de las actividades especiales para el público infantil y juvenil que se realizarán durante las vacaciones de invierno.

En esta oportunidad, las inscripciones para poder clasificar en el día comenzarán a las 13.30hs y el evento iniciará 16.30hs.

Cómo se creó Triple F, la primera liga de freestyle femenino

La Triple F es un proyecto diseñado para la búsqueda de la igualdad de oportunidades para las feminidades. Esta competencia fue una propuesta pionera y de gran relevancia en el ámbito de las batallas de freestyle y de la cultura hip hop.

Este espacio fue creado por personalidades reconocidas del ambiente (Taty Santa Ana, Sista V, Mirna, Tatu Franchi, etc.) con el objetivo de brindar apoyo y acompañamiento a las artistas, el aporte de herramientas de entrenamiento y profesionalismo, la visibilización y el empoderamiento.