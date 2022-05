Brasita se animó a compartir en su cuenta de Instagram la violencia de género que sufrió por parte del freestyler Bastian, con quien estaba en pareja en el pasado, y recibió apoyo tras contar su historia.

“Vengo a contar mis experiencias para que no le pase a nadie más o si les paso, que cuenten conmigo para afrontarlo. Durante dos años y medio callé todo lo que viví por miedo a las humillaciones, por vergüenza y hasta por ‘no quitarle el lugar a un rapero’”, comenzó Brasita en sus historias de Instagram.

Y continuó, dando el nombre de quien violentaba contra ella: “Hace unos años conocí a Martín Sebastián Alejandro Vargas, aka ‘Bastian’ en compes de Varela y desde entonces formamos muy rápido una relación. Todo empezó bien, pero se volvió un infierno”.

Brasita contó su historia de violencia de género. Foto: Instagram

En ese sentido, la freestyler confesó que por más de un año sufrió “violencia psicológica”, sin poder salir antes de esa situación “estar ciega ante las alertas” por estar “enamorada”.

Además, Ailén González, conocida como Brasita, dio detalles íntimos al señalar que el acusado Bastian “siempre se se manejo con una violencia sexual fuerte”. Asimsimo, aclaró que si bien “las relaciones eran consentidas, nunca quiso cuidarse porque le incomodaba y ha llegado a apretarme el cuello (y si le decía que me dolía me decía sos re blanda, re mami)”.

Bastian, el acusado por Brasita por violencia de género. Foto: Facebook

“En muchas, infinitas oportunidades, me levantó la voz, me puteó, me humilló y denigro”, enfatizó la MC, quien agregó: “En el día de mi cumpleaños se puso celoso y se fue. A las cuadras discutimos y me dio una cachetada que me dejó inmóvil”.

El descargo de Brasita por violencia de género. Foto: Twitter

Por último, le pidió al acusado que “no le cague la vida a nadie más” y lo tildó de “caradura, violento, machista y golpeador”. “Ojalá no te cruce nunca más y que sacando esto pueda de una vez ser feliz con la gente que amo”.

Al darse a conocer la historia, fueron varios competidores que apoyaron a Brasita en las redes sociales como Kress, Jaff, Cobe y Roma, entre otros.

Qué dijo el acusado sobre la denuncia

Al ver las publicaciones de Brasita, Bastian le respondió a través de historias de Instagram y se defendió ante las acusaciones.

“No se olviden de que si yo sería violento, más de uno de ustedes tendría una marca en la frente por culpa de un doble”, expresó el freestyler, quien dijo que le habló “con la mejor”.

Y enfatizó: “No tienen pruebas de nada y todos los pibes vieron cómo llegué con todo el cuello arañado. Y no te levante la mano, te empuje, me llenaste de piñas y caímos, después de eso me cortaste el cuello y al dejarme salir me perseguiste con un cuchillo”. Sobre este punto, Brasita confesó que se le puso arriba sin dejarla respirar y fue a la cocina a buscar un cuchillo por miedo, que luego soltó al arrodillarse llorando por la situación.

“Por no tener concha ni tetas ni una difusión alta no tengo ni voz ni voto. Re admito que estuve en un episodio de violencia, ambos tuvimos una reacción de mierda. Eso me hace lo hipócritas y lo moralmente selectivos que son”, cerró.