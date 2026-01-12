¿Se viene el mini “motorcito”? El llamativo gesto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que despertó rumores de embarazo

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a quedar en el centro de todas las miradas. Lo que empezó como una escapada romántica para arrancar el 2026 a puro sol en las playas del Caribe, terminó convirtiéndose en un torbellino de teorías entre sus seguidores. ¿El motivo? Un nuevo y jugado tatuaje que el volante del Inter Miami se grabó en el torso y que tendría un significado mucho más profundo que un simple gesto de amor.

Todo estalló cuando el “Motorcito” compartió un posteo en su cuenta de Instagram resumiendo sus días de descanso. Entre postales de agua cristalina y amigos, la imagen que se robó la atención fue la del futbolista luciendo tres mini corazones rojos en su torso.

Lo que hace especial a este tattoo no es solo el diseño, sino la autoría: según trascendió, fue la propia Tini quien dibujó los corazones sobre la piel de Rodrigo antes de que pasaran por la aguja de forma definitiva.

En las redes, los “detectives” de la farándula no tardaron en armar el rompecabezas. Para muchos, esos tres corazones representan a la familia: Tini, Rodrigo y un bebé en camino. La teoría cobró fuerza no solo por el dibujo, sino por el epígrafe que eligió De Paul para la foto —tres emojis de corazones idénticos— y el tierno comentario de la cantante: “Qué lindo sos”.

Las románticas vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Como si esto fuera poco, en el carrete de imágenes que compartió el futbolista también aparece un benteveo, el pájaro amarillo que, en la cultura popular argentina tiene un significado especial: que te aparezca un benteveo o que cante cerca es un presagio de embarazo.

“No es solo un tatuaje, es un mensaje cifrado”, aseguran los fans en X (ex Twitter), donde el nombre de la “Triple T” se volvió tendencia en cuestión de minutos.

Hasta el momento, ni los protagonistas ni su entorno más cercano salieron a confirmar o desmentir la noticia. Sin embargo, el hermetismo y la elección de un símbolo tan específico como el número tres (muy ligado a la llegada de un hijo en el código de las celebridades) mantienen la expectativa al límite.

Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando de su paraíso caribeño, ajenos —al menos públicamente— al revuelo que causaron con un poco de tinta y mucho misterio.

Tini y De Paul: Una historia de amor con mil capítulos

La relación entre la intérprete de “Cupido” y el campeón del mundo ha sido una verdadera montaña rusa:

En 2021 comenzaron su romance en medio de una explosión mediática. Dos años después, en 2023, luego de haber compartido el mundial de Qatar, confirmaron una separación que dejó a todos en shock, aunque el vínculo nunca se cortó del todo.

Durante 2024 y 2025 los rumores de reconciliación fueron constantes, alimentados por visitas cruzadas y gestos en redes. Actualmente, con Tini instalada frecuentemente en Miami para acompañarlo en sus partidos en el Inter, la pareja parece estar en su mejor momento.