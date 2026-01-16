El historial amoroso de Lali Espósito: quiénes fueron sus parejas antes del "sí" a Pedro Rosemblat

Lali Espósito siempre vivió sus relaciones con intensidad y transparencia. Aunque hoy disfruta de su compromiso con Pedro Rosemblat —anunciado con un romántico álbum de fotos frente al mar—, su camino al altar tuvo varios protagonistas que los fans recuerdan con mucho cariño.

De Peter a Pedro: todos los romances de Lali Espósito

Cachete Sierra: El primer amor

Hace unos años, en Susana Giménez, Lali contó que su primer beso de ficción fue a los 11 años en Rincón de Luz con Agustín “Cachete” Sierra y dejó entrever que se había enamorado de él. La situación le trajo un conflicto con su amiga, la “China” Suárez, que también gustaba del actor.

Lali con uno de sus primeros amores, Cachete Sierra, y su amiga Cande Vetrano.

Peter Lanzani: El romance que marcó a una generación

Pero en la vida real, en esa época Lali empezaba a salir con Peter Lanzani. El amorío sucedió en plena grabación de Chiquititas, bajo el mando de Cris Morena. Luego de una ruptura, en 2008 volvieron a encontrarse en Casi Ángeles.

Lali Espósito y Peter Lanzani, en su tierna infancia\u002E (Archivo)

Lali y Peter reintentaron encausar la relación, pero no funcionó. Se distanciaron un año después, pero quedó tan buena onda el vínculo, que siguen siendo grandes amigos.

Benjamín Amadeo: Un amor de perfil bajo y mucha música

Después llegó Benjamín Amadeo a su vida. Lali y Benjamín estuvieron juntos durante casi cinco años. Fue una relación estable y muy querida por el público. Se separaron en 2015 en excelentes términos; de hecho, Benjamín fue uno de los primeros en elogiar públicamente el crecimiento artístico de Lali tras la ruptura.

Lali Espósito y Benjamín Amadeo salieron durante cinco años.

Mariano Martínez: El amor que nació en la ficción

En 2015, Lali Espósito comenzó con las grabaciones de Esperanza Mía y allí comenzó a salir con el actor Mariano Martínez. La relación duró cinco meses y nunca fue un novio del que Lali se haya mostrado muy orgullosa.

Lali Espósito y Mariano Martínez vivieron un amor fugaz.

Santiago Mocorrea: Su relación más larga y madura

A diferencia de sus parejas anteriores, Santiago no pertenecía al mundo de la actuación, sino a la producción musical. Estuvieron juntos casi cuatro años y él fue su gran sostén durante el despegue de su carrera internacional. Anunciaron su separación en 2020, durante la pandemia, con mensajes de mucho respeto mutuo.

Lali Espósito y Santiago Mocorea (Foto: Instagram)

Los rumores de romance de Lali Espósito

En el pasado, durante su etapa de soltería más larga, se vinculó a la cantante con su compañero de elenco en la serie española Sky Rojo, David Victori. “Nos queremos mucho, pero somos personas libres”, aclaró.

Lali Espósito y David Victorio

También tuvo un vínculo con el rapero español Rels B. Los rumores comenzaron a circular primero entre fans y luego se instalaron en la prensa cuando Lali Espósito fue la protagonista del video de la canción “Como dormiste?”. Allí, se los ve a ambos con mucha complicidad y prácticamente confirmó esta relación que no terminó en buenos términos.

Rels B y Lali Espósito (Captura de pantalla)

También se habló sobre una supuesta relación de Lali Espósito con Lola Índigo, la cantante española a la que le dedicó el tema “N5″.

Lali Espósito y Lola índigo

La historia de amor definitiva: cómo se conocieron Lali y Pedro

Finalmente, Lali encontró la estabilidad definitiva en Pedro a quién conoció primero por intercambio de “likes” en Instagram y luego coincidieron a través de amigos en común. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, comentó en una charla con Vero Lozano. “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”, contó con naturalidad.

La romántica foto de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En esa charla, Lali también reveló cómo fue el acercamiento. “Coincidí con gente en común, entonces empecé a preguntar ‘che, este no sé qué’. Pasó un tiempo, y coincidimos en un momento y nos conocimos”, resumió sobre su historia de amor con el hombre la hizo cambiar de opinión y aceptar pasar por el altar.