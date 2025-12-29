Por primera vez, Ángela Leiva confesó el motivo por el cual terminó su romance con el “Chelo” Weigandt: “Él se tiró...”

Ángela Leiva decidió hablar. Sin vueltas, sin caretas y con una honestidad que descolocó a más de uno, la cantante recordó por primera vez su fugaz romance con Marcelo “Chelo” Weigandt. Lo hizo en el ciclo Hay Amor, conducido por Nacho Elizalde en HISPA, donde repasó esos 90 días que empezaron como un cuento y terminaron en silencio y angustia.

La historia salió a la luz en un clima distendido, pero rápidamente tomó otro peso. Ángela contó que todo comenzó en una fiesta, casi como una escena de película. “Encontré el amor de mi vida en esa noche”, confesó, sin ironía. Reconoció que en ese momento “flasheó”, que hubo conexión inmediata y que el sentimiento fue mutuo.

Ángela Leiva entre el amor idealizado y el golpe emocional

“Flashé. Dije ‘encontré el amor de mi vida en esa noche’”, repitió la cantante, entre risas incómodas y memoria viva. Según relató, después de ese primer encuentro se volvieron a ver, se gustaron y avanzaron rápido. Pero algo se rompió antes de consolidarse.

Cuando Nacho le preguntó qué había pasado, Ángela fue directa. “Él se tiró para atrás, no le dio. Le dio miedo. No le dio”, explicó, marcando con claridad el punto de quiebre. No habló de traiciones ni de terceros. Habló de miedo.

El relato se volvió más crudo cuando contó cómo atravesó ese repliegue del futbolista. “No, un ataque. No quería saber nada, no quería hablar”, dijo, sin edulcorar la reacción. Durante semanas, el vínculo quedó en un limbo emocional que la desgastó.

Según explicó, él la mantuvo en esa incertidumbre durante un mes. Hasta que llegó la frase final. “Un día me dijo: ‘No, no, yo ya fui, claro, tranqui, vas a estar bien’”, recordó Leiva. Lejos de calmarla, esa frase terminó de acomodar la realidad.

Ahí apareció la reflexión. “Y ahí dije: ‘¿Sabés que tenés razón? Siempre estuve bien. Ahora también’”, contó, marcando el inicio de un cierre interno. Pero no negó el dolor. En otro tramo de la charla Ángela fue todavía más clara sobre cómo se sentía en ese momento: “Lloraba escondida en la cama, eso no era amor”.