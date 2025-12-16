La tremenda “directa” de Ángela Leiva para “Chelo” Weigandt: “Nunca más en mi vida”

Ángela Leiva y Marcelo “Chelo” Weingandt tuvieron un fugaz pero intenso romance. Coincidió con la llegada del deportista a Inter de Miami, por lo que la cantante debió dividir su tiempo entre compromisos laborales y viajes relámpago a Estados Unidos.

Fotos, posteos, dedicatorias y un romance que “pintaba bien”. Sin embargo, así como a los 10 días de conocerla, “Chelo” no dudó en contarle al mundo sobre lo enamorado de que estaba, tampoco tuvo mucho decoro en dar por finalizada la relación.

Dicho por la propia Ángela, el modo repentino y abrupto con el que el jugador decidió ponerle fin a su historia la sorprendió pero, sobre todo, la decepcionó. Este lunes, la cantante fue entrevistada por Mario Pergolini y no dudó en lanzarle un “dardo venenoso”.

“Nunca más en mi vida”: el dardo de Ángela Leiva a “Chelo” Weingandt

Invitada a “Otro día perdido”, Leiva habló acerca de su carrera y de la exitosa gira que llevó adelante en Estados Unidos. Pergolini inquirió sobre las ciudades que recorrió hasta llegar a Miami: sí, el destino que la artista pudo conocer bien a raíz de los viajes que hacía durante su noviazgo.

“Te fuiste con Los Ángeles Azules. Tocaste en Nueva York, Los Ángeles...”, comenzó preguntando Pergolini.

“Sí, hice toda la parte de Texas, San Diego, San Antonio. Miami, hermoso todo”, dijo, antes de que se generara un silencio brutal y que quedaran mirándose fijamente.

Al retomar la conversación, aseguró que no había entendido adónde quería llegar el entrevistador. “Caí recién. Amo Miami, pero no por eso (su ex). No, no, olvidate. Si fuese por eso no voy nunca más en mi vida”, lanzó sin preámbulos. “Ok, se puso picante”, consideró Pergolini.