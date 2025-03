Ponte Perro llega al Lollapalooza Argentina 2025 con su mezcla de RKT y funk brasileño: así nació su álbum “Jogo Bonito”

Ponte Perro es un artista versátil y vanguardista del RKT, con un estilo único que combina su distintiva voz con ritmos populares de Latinoamérica como la salsa, el merengue, el mambo, el funk brasileño y la rumba.

Se crió en la periferia de Buenos Aires y tomó inspiración de sus propias vivencias para escribir letras que reflejan su historia. Sus composiciones fusionan los ritmos tradicionales del RKT con innovadoras influencias de otros géneros.

Quién es Ponte Perro, el argentino elegido por la plataforma alemana que descubrió a Billie Eilish

En esta ocasión, el cantante habló con Vía País sobre su nuevo álbum Jogo Bonito, donde fusiona el funk brasileño con el RKT, una combinación inédita en la escena argentina hasta el momento.

La inolvidable experiencia que tuvo durante su travesía en Brasil grabando Jogo Bonito

Sobre su exitoso nuevo álbum, Ponte Perro compartió cómo fue la experiencia de crearlo: “Fue una experiencia personal muy zarpada, porque me obligó a superarme en un montón de situaciones que no me esperaba, desde la diferencia idiomática hasta personajes que se te cruzan en el camino y uno aprende a frenar la pelota, esquivar obstáculos y patear al ángulo como buen jugador de toda la cancha, por eso le puse JOGO BONITO”.

Y añadió: “Es muy propio lo que pasa en cada momento y un tanto impredecible la experiencia de viajar a otros países y hacer música porque cada lugar es un mundo en sí mismo, e incluso en el mismo país las cosas pueden ser muy diferentes”.

A la hora de grabar este lanzamiento, el joven realizó una divertida travesía por Brasil, con el fin de conectar con las raíces: “Yo grabé en Sao Paulo y luego en Rio de Janeiro y las energías y las formas cambian un montón, pero en todos los lugares me recibieron con los brazos abiertos. En el estudio, todos nos esforzamos por entendernos y la música nos conectaba, era como si habláramos un idioma universal, todo fluía y había muchas risas. Me sentí muy afortunado de que se abrieran puertas que muchos dicen que son imposibles de abrir, creo que hay algo muy especial que pasa entre la cultura de los barrios argentinos y las favelas brasileñas”.

Es importante destacar que, durante su segundo viaje a Brasil, Ponte Perro se sumergió aún más en la cultura local, absorbiendo influencias que se reflejan en su música: “Mi segundo viaje a Brasil fue un poco más serio que el primero, realmente fui a hacer música, tenía pactados varios días de sesiones con artistas que al saber que iba a ir querían conocerme y que grabaremos unos hitazos. Tuve la suerte de conocer algo, de la movida nocturna donde me invitaron a tomar algo, me presentaron, pasaron temas míos toda la noche y la gente se re cebó”.

Ponte Perro en Brasil.

Con respecto a esa vivencia, añadió: “Creo que el mayor impacto cultural que tuve fue la primera vez que viaje porque me metí en lugares muy profundos de las favelas, estuve en fiestas que se hacen en la calle donde ves desde gente armada, hasta niños y abuelitas, la energía es tensa, pero todos se respetan y disfrutan, hacen parrilladas en todos lados y la gente baila funk hasta el amanecer frente a paredes de parlantes gigantes que arman y desarman con Djs y mucha, pero mucha música al palo, todo es una fiesta. También hay mucho fútbol presente en todos lados y se ve una pizca en todo momento de una Argentina presente en sus calles y culturas, se siente la hermandad entre los países”.

Actualmente, el artista ha superado todas sus expectativas, pero aun así compartió su visión sobre su lugar en la industria, enfrentándose a una fuerte competencia en la escena argentina: “Yo creo y siempre digo, que con respeto y humildad se llega a todos lados, por eso trato de mantenerme en esa línea, creo que el RKT es eso en sí mismo y si te pones a ver con distancia, sacando todos los berretines del medio, los pibes de realidades complicadas como la de todos los que pertenecemos a este movimiento no es fácil ni algo común y, sin embargo, somos prueba viva de que es posible y creo eso inspira como a mí me inspiro a buscar un destino diferente al que todos esperaban que tuviera viniendo de donde vengo”.

Su emoción al debutar en el Lollapalooza y los grandes sueños que aún persigue en la música

El artista argentino llevará su alegre música al Lollapalooza, el festival que se realiza todos los años en el Hipódromo de San Isidro, por lo que nos expresó sus expectativas: “¡Quiero romperla toda! Quiero poder mostrar y sobre todo demostrarme a mí mismo de que está hecho Ponte Perro, quiero poder verme en un escenario grande y aprender de esa experiencia para seguir creciendo. Quiero poder tocar el corazón de todos los rochos y todos los chetos, quiero que mi voz y mi música llegue a todos lados”.

Ponte Perro en Brasil.

Sin dudas, el cantante de RKT ya es escuchado desde en las discotecas hasta en todas las plataformas, pero sin embargo, expresó cuáles son sus sueños vigentes en el mundo de la música: “Creo que mi mayor sueño es poder llevar mi música a todo el mundo, convertirme en un artista global, que sigamos rompiendo la barrera idiomática y que la gente que me escucha hoy pasen los años y me recuerden porque fui al menos un momento de alegría, o de reflexión y de goce en su vida vida. Quiero ser un viejo de la música, como los que me tocaron el rolo y nunca dejaron de hacerlo”.