A casi un año de su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini volvió a apostar por su carrera musical. La esposa del futbolista cordobés se había alejado de su carrera artística para enfocarse en su relación y su nueva vida en Roma, lugar donde juega su marido.

Sin embargo, en el último tiempo y tras su mega casamiento, Oriana Sabatini decidió volver a hacer música. Además de su carrera como actriz, la hija de Catherine Fulop ya había mostrado otra de sus facetas artísticas aunque decidió ponerle pausa durante un período de tiempo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Ahora, finalmente, Oriana regresó a la música con un lanzamiento muy especial. “Xo, Draco Malfoy" es el título de su más reciente canción y hace referencia a su fanatismo por el personaje de la saga de Harry Potter. Incluso, la letra entera está dedicada a esta especie de obsesión que ha desarrollado la hija de Ova Sabatini por esta figura ficticia de la famosa saga de literatura y películas.

Como ya ha revelado en otras oportunidades, Oriana Sabatini es una gran fanática de Harry Potter y hace un tiempo descubrió el mundo de los fanfics, las historias de ficción escritas por fans sobre personas a las que siguen, como pueden ser cantantes, actores y hasta deportistas, así como también pueden ser personajes ficticios de películas, series o libros.

En esta nueva canción, Oriana Sabatini habla acerca de su fanatismo y casi obsesión por Draco Malfoy y hace hincapié en su pasión por los fanfics. Sin embargo, esta temática, y en especial la letra del tema, ha generado mucho revuelo en especial en las redes sociales.

Qué dice la letra de “Xo, Draco Malfoy”, la canción de Oriana Sabatini

A raíz de las críticas y los comentarios acerca de su música, Oriana Sabatini salió a responder. “Vamos a aclarar un par de cositas”, dijo en un video grabado para TiKTok. “Es P.O.V.” comenzó diciendo en referencia a la letra de la canción. “Encima mío por primera...”, añadió haciendo mímica frente a cámara.

Luego, explicó cuál es la frase que algunas personas no lograban comprender ya que la dice en otro idioma: “Je veux te beiser (te quiero c@*$#) me dice en inglés y en francés”.

Por último, dejó un fuerte mensaje contra quienes la critican por su música. “Esto es para los haters que les da cringe porque digo Wattpad, son unos aburridos”.

Además, para terminar con toda controversia, se refirió a las críticas por su fanatismo por este personaje de Harry Potter. “Y una última cosa, no me hotea un adolescente, me hotea esto” dijo antes de revelar un dibujo sobre un personaje ficticio. “Que sería bastante cuestionable porque ni siquiera existe”, concluyó.