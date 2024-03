No la frena ni la lluvia: Emilia Mernes mostró su exhaustiva rutina de ejercicios en el gimnasio

Emilia Mernes tiene 27 años y nació en Nogoyá, Entre Ríos, un pueblo muy pequeño. Gracias a su esfuerzo, su perseverancia y las oportunidades que le ofreció la vida, logró cumplir su sueño de ser una cantante internacional. Teniendo en cuenta que es una de las artistas del género urbano más populares del país.

En los próximos cuatro meses, Emilia Mernes brindará 24 shows en vivo, entre ellos se encuentran los Movistar Arena de Buenos Aires, recitales en Córdoba, Paraguay, Uruguay, y algunas ciudades de España. La cantante demostró que para sus shows se necesita mucha energía, ya que ella está constantemente bailando, saltando y cantando.

Emilia Mernes durante uno de sus shows.

Frente a los días lluviosos que enfrentó el clima en Buenos Aires, Emilia Mernes mostró cómo encuentra motivación para entrenar en esos días. Primero que nada, escribió: “Comienza la cuenta regresiva para el tour”, es decir, algo muy especial para estar motivado.

Emilia Mernes a puro entrenamiento. Foto: Instagram

Después, explicó: “Hoy me desperté fatal, no tenía ganas de dormir, me dolía la panza, y dije: ‘¿sabes qué?, voy a ir igual. Está lloviendo, está para comer pochoclos en la cama, mirando una película. No me voy a quedar, voy a ir y lo voy a dar todo’”. Cerró diciendo que no hay excusas y que es una capa.

Finalmente, mostró un clip con su rutina de entrenamiento de piernas, brazos, glúteos, abdomen y resistencia, y contó que levanta 8 kilos de bíceps. Mientras entrena, Emilia mostró que se divierte con sus compañeros y que escucha las canciones de Rocky como motivación. Finalizó el video y dijo entre risas: “No puedo más”.

El tierno mensaje que Duki le escribió a Emilia Mernes en Instagram

Cada vez que Emilia Mernes publica una foto en Instagram, Duki se la comenta. En este caso, Emilia posteó algunas fotos con un conjunto deportivo y lentes, y el trapero le comentó: “¿Quién pudiera ser esos lentes? ¿Quién pudiera ver el mundo como lo ven esos ojos?”.