Nicki Nicole, al borde del llanto, marcó el cierre de una etapa: “No puedo evitar extrañar...”

Nicki Nicole es una cantante argentina de 23 años, que nació en Rosario y desde muy joven comenzó a enfocarse en el mundo musical. Primero a través de batallas de freesytle, y más tarde escribiendo sus propias canciones. Actualmente, es una de las artistas del género urbano más importante de Argentina.

En esta oportunidad, Nicki Nicole se prepara para realizar su octavo y noveno show en el Movistar Arena, el sábado 9 de marzo y el domingo 10 de marzo. Completados estos shows, la cantante terminará recibiendo a más de 90.000 fans en la presentación de su álbum, Alma.

Dentro de este contexto, Nicki usó el canal de difusión de Instagram que tiene con sus fans y abrió su alma con tres audios. “Tengo una nostalgia bastante fuerte que se caracteriza porque la era de Alma está cerrando y con ella me llevo muchas cosas positivas: conocerlos y shows increíbles, pero no puedo evitar sentir un poco de extrañitis. Fue muy lindo para mí vivir este concepto con ustedes y verlos disfrutar”, dijo Nicki muy emocionada.

“Me da risa porque cuando Alma empezó, vivíamos en un loop de Movistar Arena, como que nunca terminaban o yo estaba agregando una nueva fecha, y que ahora realmente terminé esta etapa y sea el final da un poco de nostalgia, pero muy positiva porque siento que las cosas que se vienen son aún más increíbles. Este concepto va a quedar muy marcado. Los terminé de conocer a través de este disco”, explicó Nicki sobre el fin de último álbum.

La palabra de Nicki Nicole para sus fanáticos

Finalmente, con un último audio, Nicki dijo: “Me queda agradecerles por el cariño, por los momentos que me han hecho pasar, por como me acompañan, por como me apoyan. Para mí es muy importante vivir esto con ustedes. Me encanta acompañarlos con mi música, me encanta verlos, saludarnos y abrazarlos. Me encantan que estén presentes”.