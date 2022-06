MYA lanzó su nueva canción “Taza Taza” luego de la presentación de su segundo álbum de estudio “Suena MYA!” y de pasar meses en el estudio trabajando en nueva música.

Este single es el primero de una nueva serie de canciones del dúo y la primera que hacen en solitario, luego de varios lanzamientos, del éxito de su álbum y de 2:50 Remix, la canción que los puso en boca de todo el mundo.

“Taza Taza” narra una historia cotidiana con un sonido diferente al que MYA nos tiene acostumbrados, más cercano al sonido urbano, donde, luego del éxito de BB, vuelven a formar equipo con Nico Valdi en producción y Mosty en la mezcla.

El videoclip, donde los artistas vuelven a jugar con la actuación, fue dirigido por Miguel Vazquez, y muestra una experiencia de deja vú constante, con distintos desenlaces.

Sobre este lanzamiento MYA opinó: “Mucha música está llegando y esperamos que disfruten de “Taza Taza”, que es solo el comienzo de todo lo nuevo que tenemos preparado. Después de nuestro último álbum “Suena MYA!” vivimos meses de mucha composición y búsqueda, viajamos y escribimos muchas canciones” explicaron, para luego agregar: “Es la primera de muchas novedades que se vienen en estos próximos meses.”

Explicaron, además, que les parecía una propuesta diferente a lo que venían haciendo y que a través de este single esperaban hacer que muchos se sientan identificados por su cotidianeidad.

“No Puede Ser”, la nueva canción de Mau y Ricky con Eladio Carrión

El 2022 parece ser un gran año para Mau y Ricky Montaner, ya que lo empezaron de la mejor manera: lleno de proyectos, metas alcanzadas y éxitos. Eso incluyó el lanzamiento del tema “No puede ser” junto a Eladio Carrión, canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

A lo largo de la semana, los hermanos Mau y Ricky fueron compartiendo segmentos del tema a modo de avance en sus redes sociales pero finalmente la versión completa ya se encuentra disponible en todas las plataformas de video y música.

Tan solo una hora después de la presentación, los hijos de Ricardo Montaner alcanzaron miles de reproducciones: en YouTube, el videoclip oficial superó las 70 mil visualizaciones. Los jóvenes habían manifestado que el puertorriqueño Eladio Carrión es su artista favorita del momento y demostraron su felicidad al concretar la colaboración.

Según contó Ricky en su cuenta de Instagram, el origen de la canción resulta de una de sus peores pesadillas: que su novia rompía con él y que lo hizo sentir muy triste, por lo que no pudo volver a conciliar el sueño y se puso a escribir la letra. “Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado. Me dolió. No me pude volver a dormir, le escribí una canción”, reveló.