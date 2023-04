María Becerra reveló lo que hace después de cada show: “Usualmente hay una fiesta…”

La vida le sonría a María Becerra. La artista de música urbana sigue expandiendo su lugar en la escena, con un buen puñado de éxitos bajo el brazo y una creciente cantidad de seguidores que no le pierden el rastro a cada uno de sus movimientos.

El cada vez mayor éxito de “la nena de Argentina” la ha llevado a tocar en escenarios más grandes, ante un creciente número de personas y a vender todas las entradas de los lugares en que se presenta. Pero a pesar de que el público aumenta, María tiene una rutina post-show que no cambia y que reveló en una entrevista.

Esto es lo que María Becerra hace luego de sus shows

En una entrevista en video que recientemente ha vuelto a hacerse viral, la intérprete de “Automático” explicó cómo es el momento que le sigue a las presentaciones en vivo. “Que un amigo, una amiga o mi hermana me saque de la casa para llevarme a bailar... no hay chance”, comienza diciendo en la conversación.

“Yo termino un show, y usualmente después de los shows, hay una fiesta, como para celebrar. Yo no voy”, explica mientras sus interlocutores se ríen. “Va todo el equipo y yo no voy. Yo siempre prefiero dormir, no hay cosa que ame más que dormir y cada vez que se puede dormir de largo, yo duermo”.

La ocurrente respuesta de Becerra se convirtió en tema de discusión en redes, además de haber devuelto a conversación el debate sobre quienes prefieren descansar y los que son más de salir de fiesta. Varios reconocieron en María una participante del “team dormir”.

“¿Existe placer más grande que dormir de corrido 8 horas por lo menos?”, “Y es lógico, después de tanto trabajo hay que descansar. Mari siempre tan sincera y tierna”, “Con razón me cae tan bien, literalmente yo”, son algunos de los comentarios que se ganó la artista con su anécdota.

El look de María Becerra que se robó todas las miradas

Además de la música, la cantante la rompe como modelo e influencer en redes. En Instagram, la artista posee 11,5 millones de seguidores, y siempre se toma el tiempo para compartir los mejores looks y momentos de su vida diaria.

María Becerra se lució con un outfit deportivo Foto: Instagram

Recientemente, la intérprete compartió unas imágenes suyas en donde se la puede ver con un outfit canchero y deportivo que dejó a más de uno con la boca abierta: un top blanco con cierre por delante, una calza color natural y una vincha blanca en la cabeza. El posteo llegó a ganarse más de 1 millón 700 mil likes en menos de un día.