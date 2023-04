Con un top con cierre por delante, María Becerra se robó todas las miradas en Instagram

María Becerra, “la nena de Argentina”, sigue siendo un éxito en el mundo de la música urbana, y además la rompe como modelo e influencer en redes. En Instagram, la artista posee 11,5 millones de seguidores, y siempre se toma el tiempo para compartir los mejores looks y momentos de su vida diaria.

Esta vez, la cantante compartió unas imágenes suyas en donde se la puede ver con un outfit canchero y deportivo que dejó a más de uno con la boca abierta: un top blanco con cierre por delante, una calza color natural y una vincha blanca en la cabeza.

María Becerra luce un outfit deportivo muy sensual. Foto: Instagram

“Acá almorzando a las 4 de la tarde, fotito que me sacó mi amor”, escribió Becerra en el posteo que llegó a cosechar más de 1 millón 700 mil likes en menos de un día.

María Becerra habló de su operación de lolas

Recientemente, María Becerra rompió el silencio y admitió haberse hecho una operación. Durante la charla en Radio Divaza, la cantante confesó qué cirugía se hizo para cambiar su aspecto físico.

“Esto es una pregunta un poco polémica pero tú te has hecho operaciones, ¿verdad?” inquirió uno de los conductores del podcast mexicano. “Sí, además yo creo que es re evidente” respondió sin tapujos.

El look total white de María Becerra Foto: instagram

Luego, confesó: “No andaría diciendo ‘no me hice nada, empecé el gimnasio, hice mucho pecho, nací así, de repente’” bromeó con la simpatía que la caracteriza. “La verdad es que sí, me operé y me encantó, mirá cómo quedé” sentenció tocándose el busto.