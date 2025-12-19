Lollapalooza Argentina 2026: Qué es el “Mistery Ticket”, para qué sirve, cuánto cuesta y dónde comprar

En el marco de una campaña especial de Navidad, la organización del Lollapalooza Argentina 2026 lanzó el Mystery Ticket, una entrada diaria a precio promocional que no especifica qué jornada del festival te toca. La propuesta, que apela al juego y la sorpresa, se volvió rápidamente uno de los temas más comentados entre los fans.

La idea es clara: comprar ahora, pagar menos y recién más adelante enterarte si vas viernes, sábado o domingo. Para muchos, es una forma más accesible de asegurarse presencia en uno de los festivales más grandes del país. Para otros, es un riesgo innecesario si hay artistas puntuales que quieren ver.

El anuncio se hizo por redes sociales.

Qué es el Mystery Ticket y cómo funciona

El Mystery Ticket es una entrada diaria General Admission para Lollapalooza Argentina 2026 con una particularidad clave: el día asignado se define de manera aleatoria.

Los puntos principales de esta modalidad son:

Es un ticket diario GA válido para uno de los tres días del festival

No sabés qué día te toca al momento de comprar

La fecha asignada se informa más cerca del evento

Tiene un precio promocional en comparación con el ticket diario común

Está disponible por tiempo limitado o hasta agotar stock

Qué es el mistery ticket del Lollapalooza.

El valor del Mystery Ticket es de $95.000 + service charge y se puede adquirir únicamente a través de allaccess.com.ar, la ticketera oficial del evento.

Los otros regalos navideños de Lollapalooza 2026

El Mystery Ticket no llegó solo. Forma parte de una serie de beneficios especiales que Lollapalooza lanzó durante diciembre bajo el concepto de “regalos de Navidad”, con Lollito como protagonista.

Además, la organización activó:

Preventa con financiación: del 17 al 24 de diciembre, posibilidad de pagar los abonos de 3 días en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express.

Cuotas sin interés para la compra de entradas.

Festival Buddies: si compran entradas tres personas juntas, el cuarto ticket es gratis, ideal para sumar a ese amigo que nunca fue al festival

Tickets de regalo para grupos grandes.

Estas promos no son acumulables entre sí y están sujetas a disponibilidad, algo que la producción remarca para apurar la decisión de compra.