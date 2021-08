Lit Killah explicó qué significa “Mawz”, el título de su nuevo álbum, en un streaming que compartió junto a Rusherking y Big One previo al lanzamiento.

//Mirá también: Justin Quiles presenta su nuevo álbum “La última promesa”

“Era mi primer nombre cuando yo empecé a rapear. Yo de guachín grafiteaba y tuve muchos tags pero me acuerdo que el que más me gustó fue Mawz y me quedó de tag”, contó Lit Killah.

Incluso, el artista de trap tiene el nombre de su álbum tatuado desde hace años. “Después me lo cambié el nombre porque me iban a decir ratón. Con respecto al concepto del álbum, es un pasado mío y por eso el álbum tiene esa estética”, dijo.

//Mirá también: Cómo fue la caravana de L-Gante hasta General Rodríguez

De los temas que componen “Mawz”, hasta el momento los más reproducidos en YouTube son “Dejame tranki” con Khea, que cuenta con videoclip, y “Mala mía” con Duki.