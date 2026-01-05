La Fiesta Nacional del Mate 2026 ya tiene su grilla confirmada y el nombre de Lali encabeza una de las ediciones más ambiciosas de su historia. La 35ª edición del festival, organizado por la Municipalidad de Paraná, se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades con entrada libre y gratuita.

Sin embargo, para quienes busquen una experiencia exclusiva, ya se anunció la venta de entradas preferenciales que permitirán ver el show desde una ubicación privilegiada. A continuación, todos los detalles sobre precios, fechas y cómo asegurar tu lugar.

Lali se presentará gratis en la Fiesta Nacional del Mate 2026: cuándo será y cómo conseguir entradas preferenciales

Lali en Paraná: ¿Cuándo se presenta y quiénes completan la grilla?

La Fiesta Nacional del Mate ya “empezó a calentar el agua” para lo que promete ser una de sus ediciones más multitudinarias. Con el imponente escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez como centro de atención, el evento contará con más de 100 artistas en escena, combinando figuras consagradas, el Gran Ensamble del Paraná y los talentos locales ganadores del certamen Premate.

La programación día por día:

Viernes 6 de febrero: Una noche a puro folklore y rock nacional con Los Nocheros , Raly Barrionuevo , Coti y el Gran Ensamble del Paraná.

Sábado 7 de febrero: El cierre de oro estará a cargo de Lali, quien compartirá jornada con el rock de Caballeros de la Quema, la fiesta de Rombai y el ritmo mendocino de Gauchito Club.

Entradas: Precios y cómo comprar el sector preferencial

Si bien la entrada al evento es de libre acceso y gratuita para todo el público, la organización dispondrá de un sector preferencial lindero al escenario. Este sector contará con beneficios exclusivos como una barra de bebidas y baños de uso exclusivo.

Lali se presentará gratis en la Fiesta Nacional del Mate 2026: cuándo será y cómo conseguir entradas preferenciales

Precios de la preventa:

Las entradas se podrán adquirir a través del sitio entradauno.com. Estos son los valores del primer cupo:

Viernes 6/02 Platea (Público sentado) $25.000

Sábado 7/02 Campo (Público de pie) $40.000

Importante: Durante la jornada de inicio de venta (12 de enero), se darán a conocer las modalidades de pago y las opciones de financiación disponibles.

Un evento con identidad local y apoyo provincial

La 35ª edición no solo destaca por sus figuras nacionales. La intendencia de Paraná subrayó que la participación de más de un centenar de artistas regionales es clave para mantener la identidad del festival.

Además, lo recaudado en el sector preferencial se destinará al sostenimiento de la fiesta, que cuenta con el apoyo de sponsors privados, el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR).

La Plaza de las Colectividades se prepara para recibir a miles de turistas y vecinos en lo que será, sin dudas, el evento del verano en la capital entrerriana. ¡Prepará el mate y reservá la fecha!