Lali Espósito abrió su corazón en un mano a mano con Gabriel Rolón: “Acepto la soledad”

En plena promoción de su nuevo disco “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Lali Espósito se sentó a charlar con Gabriel Rolón en Perros de la Calle (Urbana Play) y regaló uno de los momentos más intensos y emotivos del ciclo. Con una honestidad desarmante, la cantante habló sobre la soledad, la exposición, y cómo lidia con la responsabilidad de ser una figura tan querida por el público.

“Lo que me salva las papas… es comprender todo el tiempo que en un momento estoy sola conmigo”, dijo sin vueltas. Y aunque reconoció que convive con Pedro Rosemblat, fue clara: “Yo con Pedro convivo, y sin embargo, me estoy lavando los dientes o estoy escribiendo y ubico totalmente mi soledad”.

Lali saludó a Pedro Rosemblat por su cumpleaños con un dulce saludo. (Foto: Instagram Lali)

Sus palabras resonaron con miles de oyentes que no tardaron en compartir el fragmento en redes, especialmente en TikTok, donde el clip se volvió viral en cuestión de horas. Comentarios como “Se le notan los años laburados en terapia” o “Lali y Gabriel Rolón, el mejor crossover”, no tardaron en multiplicarse.

Lali Espósito habló de cómo siente la fama con Gabriel Rolón

El ida y vuelta entre Lali y Gabriel Rolón se convirtió en uno de los más comentados de la semana. La cantante, actriz y referente pop no esquivó ningún tema y se mostró reflexiva, conectada y madura.

Rolón, con su habitual sensibilidad, retrucó: “Cuando termina todo eso y llegó, en una gira suponete, y se mete en la habitación del hotel, y se mete sola. Desarma a Lali para decir, bueno, me voy a acostar… pero está sola”. Lali Espósito asentía, emocionada, mientras el silencio del estudio decía más que mil palabras.

La artista también habló del cariño inmenso que recibe de su fandom: “No es una presión, pero siento el peso del cariño de tanta gente que… por algún motivo esta cantidad de gente que me conoce artísticamente, pero no a nivel humano, igual me quiere y me banca”.

Lali Espósito, y un ingenioso recurso para difundir el tracklist de su nuevo disco. (Sony Music/ Guido Adler)

A lo largo de la entrevista, dejó en claro que ese “abismo” que menciona no le genera angustia. Al contrario, lo abraza con valentía. Y ahí, quizás, está una de sus mayores fortalezas: aceptar la soledad, incluso cuando está rodeada de amor.