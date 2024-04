La separación de Trueno y Malú Trevejo: “No lo quiero para toda la vida”

Malú Trevejo es una cantante de origen cubano y con nacionalidad estadounidense. Tiene 21 años, pero una larga trayectoria dentro del mundo musical. Teniendo en cuenta que en 2017 lanzó su primer sencillo “Luna llena”, y desde entonces, comenzó a ganar reconocimiento.

En febrero de 2024 compartió su primera foto con Trueno, el rapero argentino de 22 años, y luego fueron vistos en el Lollapalooza Argentina 2024 de la mano. Además, ella subió momentos juntos en cenas y constantemente se mostró con la camiseta de Boca Juniors, el club de los amores de Trueno.

Malú Trevejo y Trueno, su primer posteo juntos Foto: Instagram

A pesar de ello, Malú Trevejo realizó un vivo en TikTok y contó que ya no se encuentra en una relación con Trueno. “Primero, me tengo que enfocar en mi música, y segundo, somos muy jóvenes y no estoy para decirle a alguien que lo quiero para el resto de la vida y no sea así”.

“Yo no miento y cuando tenga una relación será porque estoy ready, porque si no lo hago para tener una relación por un corto tiempo o terminar odiándonos. Prefiero que cada uno haga lo que quiera. Yo no estoy para el drama y las relaciones siempre caen en eso”, explicó Malú Trevejo.

Finalmente, Malú confesó: “En ningún momento he tenido novio, solo he tenido muy buenos amigos. La gente se invita unos papeles en su mente”. Y dio a entender que su último buen amigo se inventó un rol en cuanto a su relación, que no era el que ellos tenían.

El adelanto de la canción de Trueno con Nicky Jam

Trueno, el rapero argentino, reveló que lanzará una colaboración con el cantante y emblema del reggaeton, Nicky Jam. A través de sus redes sociales presentaron el adelanto de la canción “Cangrinaje”, la cual está enfocada en el reggaeton vieja escuela, es decir, los ritmos clásicos del género.