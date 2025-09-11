La polémica actitud de Tiago PZK en La Voz Argentina que generó repudio

En las últimas horas, La Voz Argentina volvió a estar en el centro de la escena mediática a raíz de una fuerte polémica vinculada a Tiago PZK y a ciertas actitudes que llamaron poderosamente la atención. El artista urbano fue convocado para acompañar a Luck Ra en la nueva etapa del ciclo de Telefe y, en un principio, todo parecía desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, el clima cambió de golpe cuando uno de los participantes interpretó un clásico de Chayanne. La elección del tema derivó en un acalorado intercambio sobre uno de los pasos de baile más característicos del cantante puertorriqueño.

Tiago PZK enfrentó a los "haters" que se burlan de él. (Foto de Instagram @tiagopzk)

En medio de ese momento de tensión, lo que sorprendió fue la actitud de Tiago, quien se mostró distante, como abstraído de lo que ocurría en el estudio, dando la impresión de que su cabeza estaba en otro lugar.

El extraño comportamiento de Tiago PZK que generó polémica

De hecho, mientras Luck Ra se encontraba hablando frente a las cámaras, Tiago PZK comenzó a mostrar gestos y expresiones fuera de lo común, que llamaron inmediatamente la atención del público y del equipo del programa. Pero la situación no terminó allí: luego, el cantante sacó su teléfono y permaneció varios minutos concentrado en la pantalla, lo que generó aún más desconcierto entre quienes estaban presentes.

Nadie parecía entender del todo qué estaba sucediendo en ese instante, y tanto Nico Occhiato como el cordobés hicieron esfuerzos por mantener la calma y disimular la incomodidad que se respiraba en el estudio.

En cuestión de minutos, los seguidores y usuarios de redes sociales no tardaron en fijarse en los gestos y actitudes de Tiago PZK durante la emisión.

Como era de esperarse, comenzaron a multiplicarse los comentarios de todo tipo, desde críticas hasta opiniones sorprendidas, generando un verdadero debate en plataformas como Twitter e Instagram.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y desató la mayor cantidad de comentarios fue el hecho de que el cantante utilizara su celular en pleno vivo, un comportamiento que muchos consideraron fuera de lugar y poco profesional dentro del contexto del programa.

“¿A Tiago lo obligaron a ir?“, ”Che, Tiago tiene menos ganas de laburar que yo" y “Tiago no sabe muy bien lo que está pasando, pero sonríe por las dudas”, fueron algunos de los comentarios más destacados por los usuarios de la red social.