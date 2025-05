La picante reacción de La Joaqui tras la demora de Luck Ra en Bolivia: “Que alguien me espose”

Luck Ra se hizo viral en las últimas horas por un presunto evento peculiar. De acuerdo con diferentes periodistas, el músico habría sido aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, por una presunta causa de estafa agravada.

El comunicado presentado por LAM sobre la presunta detención de Luck Ra.

“Queremos aclarar lo que se ha estado comentando en relación con un hecho ocurrido recientemente en Bolivia. La situación fue un malentendido relacionado con un show previo en el país, originado por un incumplimiento en los términos de pago hacia el artista", destacó el documento con la firma del equipo de Luck Ra.

El rumor se hizo tan viral que Luck Ra debió desmentir la situación en sus redes sociales. A esto se sumó La Joaqui, su novia, quien no dudó en burlarse de la situación. "“Amigos, me acabo de levantar de la siesta y supuestamente estoy preso en Bolivia”, aseguró el cantante.

La respuesta de La Joaqui a los rumores de Luck Ra

La intérprete de “Pa’ que te recuerdes” reaccionó a la presunta detunción de su pareja en redes sociales. Ahí, junto a un video de Luck Ra desde la pileta de un exclusivo hotel, escribió con picardía: “Si estos son los presos que alguien me espose ya”.

Cómo inició el romance de La Joaqui y Luck Ra

La relación entre La Joaqui y Luck Ra es de las más queridas en la industria de la música urbana. Desde que se vieron por primera vez el año pasado, los músicos disfrutaron de múltiples citas para conocerse a mayor escala.

"Estoy muy feliz, estoy reenamorada. Es muy nuevo para mí, no estar enamorada, sino el demostrar todo lo que siento (...) Me encanta como, en un año, pase de ser militante del bandidaje a predicadora del amor monogámico", aseguró la músico en una entrevista con el programa “Nadie dice Nada” por Luzu TV.

Respecto a cómo fueron sus primeras salidas, La Joaqui reveló que muchas veces canceló a último momento por vergüenza. Sin embargo, al darle una oportunidad, pasó mucho tiempo para que se diesen su primer beso.

La Joaqui y Luck Ra, muy enamorados en el Caribe.

“Es que era en grupo y yo quería cita. Yo no lo entendía, tuvimos como 4 citas y no me dio ni un beso. En la última que fui dije ‘ya está, no le gusto... nunca más hago un plan con este pibe. Encima me le regalé porque fui a la casa y todo, pero no hubo beso (...) Un día fui, merendamos, cenamos, vimos dos películas y antes de dormir me mandé. Le dije ‘perdoname, pero a mí me gusta dormir en tanga’. Es mentira, duermo en pijama, pero ahí fue. Yo veía que la cosa venía complicada, así que me saqué el pantalón, la remera, me quedé en bombacha y corpiño y me dio un besito”, aseguró.