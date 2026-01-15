La boda del año: Quiénes son los músicos que se ofrecieron para cantar en el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

El compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat es, sin dudas, el tema del momento en el mundo del espectáculo. Luego de que la cantante compartiera las románticas postales de la propuesta de casamiento en la playa, la atención se desplazó hacia los comentarios del posteo. Allí, varios colegas de la industria no perdieron el tiempo y ya se postularon para ser parte del “lineup” de la fiesta.

¡Se casa Lali Espósito! El romántico pedido de casamiento de Pedro Rosemblat en la playa que emocionó a todos

Un festival en el altar: Los artistas que se anotaron para cantar en el casamiento

La lista de voluntarios para musicalizar la boda es digna de un festival de primera línea. Uno de los primeros fue Luck Ra, quien con el humor que lo caracteriza, lanzó una propuesta difícil de rechazar: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento con un fernet me conformo”. La oferta fue tan tentadora que Cazzu no tardó en sumarse al plan, respondiéndole con un contundente: “Me sumo”.

Por otro lado, el rock nacional también dijo presente de la mano de Turf. La banda liderada por Joaquín Levinton comentó con un guiño a sus clásicos: “Estamos para ir y hacer chururururu churururu con el demonio”, sumando emojis de anillo y brindis.

“¡Qué fiestón se viene!”: La reacción en cadena de los famosos

El posteo se convirtió en una cumbre de celebridades que dejaron sus mejores deseos y hasta ofrecieron sus servicios para la boda. Vero Lozano se encargó de un rubro fundamental al exclamar: “Hago la torta”. Candela Vetrano, amiga de toda la vida de Lali, celebró anticipando la magnitud del evento: “¡Qué fiestón se viene!”.

Por su parte, Claudia Villafañe y Gianinna Maradona, muy cercanas a Pedro, enviaron mensajes cargados de afecto y entusiasmo por la noticia. Y hasta La Joaqui, que también sueña con pasar por el altar, resumió el sentimiento general con un grito virtual lleno de emoción.

La lista de felicitaciones incluyó a figuras de todos los ámbitos, desde colegas como Soledad Pastoutti, Nicki Nicole y Miguel Ángel Silvestre, hasta Nico Vázquez y Rochi Igarzabal, quienes ilusionaron con un reecuentro de ex Casi Ángeles en la boda más esperada.