Así como en su momento Lali Espósito compartió su opinión sobre el triunfo electoral de Javier Milei, ahora lo hizo Khea. El rapero y cantante usó su cuenta de Twitter (ahora X) para criticar duramente al actual Presidente de la Nación Argentina y a la ex mandataria, Cristina Fernández de Kirchner.

De manera inesperada, Khea compartió dos de los últimos mensajes de Javier Milei y Cristina Kirchner en sus respectivas cuentas de Twitter. El cantante apuntó directamente contra los dos políticos y causó una gran polémica con su reflexión. “Dejen de tirarse mierda. porque no se juntan si tanto quieren al país?, arreglan las diferencias y sacan el país adelante en vez de andar armando un circo para ver si pueden seguir robando?? Se piensan que somos boludos? Increíble los presidentes con Twitter de ahora, ambos muy pocos serios y confiables”, comenzó diciendo.

Khea opinó sobre política, apuntó contra Cristina Kirchner y Javier Milei, y desató la polémica: “Nunca voté en mi vida” Foto: Twitter

“Ustedes no pueden sacar nada adelante si no aflojan con el ego y la necesidad de emborracharse con poder que tienen, ustedes son lo menos humano que hay”, agregó en su extenso descargo contra el líder de La Libertad Avanza y la máxima figura del Kirchnerismo.

“Son la mentira mas grande que existe, no tienen valores humanos no piensan en la gente de verdad, los detesto. No hay ningún partido político que me represente de verdad”, concluyó el músico causando una ola de respuestas e interacciones, tanto de usuarios a favor de su postura como en contra de sus dichos.

Después de semejante repercusión, un seguidor le consultó acerca de las últimas elecciones y quiso saber a quién votó el cantante. Por su parte, Khea confesó “nunca voté en mi vida porque nunca me representó ningún partido político” y volvió a generar un gran revuelo.

Khea opinó sobre política, apuntó contra Cristina Kirchner y Javier Milei, y desató la polémica: “Nunca voté en mi vida” Foto: Twitter

Los comentarios sobre el descargo de Khea

Por supuesto, los comentarios y las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios de Twitter optaron por el humor y reaccionaron con memes ante los dichos de Khea. Sin embargo, otros usuarios criticaron duramente al músico por decir que no cumple con su deber como ciudadano.

Khea opinó sobre política, apuntó contra Cristina Kirchner y Javier Milei, y desató la polémica: “Nunca voté en mi vida” Foto: Twitter