Justin Bieber vendió los derechos de sus canciones: cuál es el acuerdo por una cifra millonaria

Mientras se toma un descanso de los escenarios, tras cancelar su gira que lo traería de vuelta a la Argentina, Justin Bieber ha vuelto a ser noticia por un sorprendente motivo. El cantante canadiense vendió los derechos de sus canciones a Hipgnosis, una importante compañía inglesa, por 200 millones de dólares.

Según comunicó la empresa Hipgnosis Songs Fund, Justin Bieber cedió sus derechos editoriales, incluida la parte del autor correspondiente a la interpretación, las grabaciones maestras y los derechos conexos de todo su catálogo. Aunque no aclararon los valores económicos de dicho acuerdo. Sin embargo, según trascendió, se trata de la cifra millonaria de 200 millones de dólares.

Justin Bieber Foto: web

El contrato incluye más de 290 canciones publicadas antes del 31 de diciembre de 2021. Entre ellas sus mayores éxitos: “Baby”, “Sorry” y “Love Yourself”. Aunque, según una fuente cercana, la discográfica Universal seguirá administrando el catálogo del cantante que posee más de 30 mil millones de escuchas en Spotify.

Este acuerdo es el último de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas, que se han convertido en activos valiosos, especialmente con la revolución del streaming. Esto se debe a que las compañías como Hipgnosis también monetizan su catálogo en nuevas plataformas como TikTok y Roblox.

Los problemas de salud de Justin Bieber

Durante la segunda mitad del 2022, Justin Bieber debió cancelar el último tramo del Justice World Tour. La gira lo traería a la Argentina nuevamente para dar dos shows el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata.

“A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay Hunt, cuando mi cara estaba parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad no estaba en condiciones de completar la parte de Norteamérica del Justice Tour” dijo Justin en un comunicado.

Justin Bieber sufre parálisis facial y grabó un video que preocupó a sus seguidores. Foto: Captura video.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, viajé a Europa en un esfuerzo por continuar con el resto de la gira. Hice seis shows en vivo, pero eso me pasaron factura. Esta semana me presenté en Rock In Rio y di todo de mí para la gente de Brasil. Luego de bajar del escenario, el agotamiento se apoderó de mí y me di cuenta que necesito priorizar mi salud. Así que voy a tomar un tiempo de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y recuperarme” confesó.

Luego cerró con un mensaje para sus fans: “Estoy orgulloso de haber llevado adelante este show y nuestro mensaje de Justicia al mundo. Gracias por sus oraciones y apoyo a lo largo de todo esto. Los amo apasionadamente.”